El sorprendente salto de Xiaomi al mundo de Gran Turismo

El cruce entre tecnología y automovilismo sigue regalando momentos inesperados, y esta vez el protagonista es Xiaomi. La marca, conocida por sus smartphones y gadgets, decidió pisar el acelerador en un terreno que hasta hace poco le era ajeno.

Lee también: Prueba de Kia Telluride 2027: detalles y sorpresas que vimos

Su más reciente movimiento no solo apunta a la industria automotriz real, sino también al universo virtual de Gran Turismo, donde acaba de presentar un hipercoche conceptual que no pasa desapercibido.

Puedes leer: No lo creía: CEO de Ford, sorprendido por una pick-up china

La saga, famosa por su obsesión con el detalle, lleva años invitando a fabricantes a imaginar máquinas sin límites a través del programa Vision GT. En ese escenario, donde la creatividad manda, Xiaomi encontró el espacio perfecto para mostrar de qué es capaz cuando no tiene que rendir cuentas a la producción en serie.

El interior del Xiaomi Vision Gran Turismo. Crédito: Xiaomi. Crédito: Cortesía

Un debut que no se queda en la pantalla

El Xiaomi Vision Gran Turismo no se quedó solo en renders o en el videojuego. La marca lo llevó al mundo físico durante el Mobile World Congress 2026 en Barcelona, generando una mezcla de sorpresa y curiosidad entre fanáticos del motor y la tecnología. No es menor si se considera que la firma ya viene dando pasos firmes con sus propios autos eléctricos.

Lo interesante es que este prototipo no se siente improvisado. Al contrario, transmite una intención clara de posicionarse en un segmento donde el diseño y la ingeniería juegan al límite.

El Xiaomi Vision Gran Turismo. Crédito: Xiaomi. Crédito: Cortesía

Aerodinámica invisible, pero protagonista

A primera vista, el auto destaca por su silueta limpia. No hay grandes alerones ni soluciones exageradas. Xiaomi apostó por algo más sutil y, al mismo tiempo, complejo. El flujo de aire se gestiona a través de canales internos que recorren la carrocería, guiando el viento desde el frente hasta la parte trasera de forma controlada.

El resultado no solo es visualmente atractivo, también es eficiente. El modelo presume un coeficiente aerodinámico de 0,29, junto con una carga negativa de -1,2 y una eficiencia de 4,1. Más que cifras aisladas, la marca habla de equilibrio, una palabra clave en el desarrollo de hiperdeportivos eléctricos.

Uno de los detalles más llamativos es el Active Wake Control System, un sistema que utiliza microperforaciones cerca de la luz trasera para reducir turbulencias. Todo ocurre sin elementos visibles, como si el auto “escondiera” su ingeniería.

Descubren el Xiaomi Vision Gran Turismo. Crédito: Xiaomi. Crédito: Cortesía

Ruedas que parecen flotar

Otro punto fuerte está en las llantas Accretion. Xiaomi diseñó una cubierta con forma de vórtice que reduce la resistencia generada por el giro de las ruedas y, de paso, mejora la refrigeración de los frenos.

La tecnología magnética permite que la parte externa de la rueda permanezca casi inmóvil mientras el vehículo avanza. El efecto visual es impactante, con una sensación de flotación que refuerza la estética futurista del conjunto.

Un interior pensado para el conductor

Puertas adentro, la propuesta también se aleja de lo convencional. Xiaomi lo llama “Sofa Racer”, un concepto que prioriza la comodidad sin sacrificar la sensación deportiva. Todo está integrado en una estructura continua, desde los asientos hasta los paneles, con materiales tejidos en 3D inspirados en ropa deportiva.

En el corazón del sistema aparece Xiaomi Pulse, un asistente inteligente que interactúa con el conductor mediante luces, sonidos y sensores. Analiza el entorno, el estado del vehículo y el comportamiento al volante para ajustar la experiencia en tiempo real.

Xiaomi Vision Gran Turismo. Crédito: Xiaomi. Crédito: Cortesía

Xiaomi pisa fuerte en un terreno nuevo

La participación de la compañía en Vision GT no es un detalle menor. Se convierte en una de las primeras grandes tecnológicas en sumarse a este proyecto, tradicionalmente dominado por fabricantes de autos.

El propio creador de la saga, Kazunori Yamauchi, destacó el trabajo de la marca al lograr un balance poco común entre baja resistencia y alta carga aerodinámica.

Por ahora, este hipercoche seguirá siendo un concepto, al menos fuera de la pantalla. Dentro del juego, su llegada está prevista para una próxima actualización online, donde los jugadores podrán experimentar de primera mano esta visión futurista.

Seguir leyendo:

Audi revive un modelo con versión eléctrica para 2026

El Volvo EX30 se despide de EE.UU. antes de lo esperado

GV60 Magma, así lleva Genesis los límites del lujo deportivo