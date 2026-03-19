BMW no se guardó nada con el i3 2027: apuntan bien alto

La transformación eléctrica de BMW ya no es un experimento ni una promesa a futuro. El nuevo i3 2027 aterriza con una propuesta que busca cambiar las reglas dentro del segmento premium, apostando por tecnología, diseño y prestaciones que van mucho más allá de lo visto en generaciones anteriores.

Lee también: Prueba de Kia Telluride 2027: detalles y sorpresas que vimos

Este modelo no tiene intención de ser una simple alternativa eléctrica al conocido Serie 3.

Puedes leer: No lo creía: CEO de Ford, sorprendido por una pick-up china

La marca alemana decidió tomar otro camino y construir un sedán completamente nuevo desde sus cimientos, bajo la filosofía Neue Klasse. El resultado es un vehículo que combina tradición con una mirada clara hacia lo que viene.

Plataforma nueva, enfoque diferente

El i3 2027 nace sobre una arquitectura diseñada exclusivamente para autos eléctricos. Eso se traduce en ventajas claras en eficiencia, espacio y rendimiento. La estructura de 800 voltios permite cargas ultrarrápidas de hasta 400 kW, lo que reduce de forma notable los tiempos de espera.

La batería, con una capacidad de 109 kWh, incorpora celdas más densas energéticamente, lo que mejora la autonomía sin penalizar el peso. Además, el sistema incluye compatibilidad con estándares modernos de carga, facilitando su uso en distintos mercados.

En dimensiones, el modelo crece ligeramente respecto al Serie 3 actual, con más espacio interior y una distancia entre ejes mayor. Todo apunta a un enfoque más cómodo, pero sin perder ese carácter dinámico que siempre ha definido a la marca.

Autonomía y rendimiento que marcan el ritmo

Uno de los puntos fuertes del nuevo i3 está en su autonomía. BMW estima que puede alcanzar hasta 440 millas bajo el ciclo EPA, una cifra que lo coloca entre los referentes del segmento.

Este número no llega por casualidad. La combinación entre batería eficiente, menor peso en componentes electrónicos y una gestión energética optimizada permite viajes largos sin necesidad de recargas constantes.

En cuanto a potencia, la versión i3 50 xDrive promete emociones fuertes. Con dos motores eléctricos, entrega 463 caballos de fuerza y 476 lb-pie de torque, además de tracción integral. La gestión del vehículo queda en manos de cuatro supercomputadoras que multiplican la capacidad de procesamiento respecto a modelos anteriores.

Más del BMW i3 2027. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

El resultado es un manejo preciso, con aceleraciones contundentes y una respuesta inmediata. No se trata solo de velocidad, también de control.

Un diseño que mira al pasado y al futuro

El frontal recupera elementos clásicos de BMW, como los riñones dobles, ahora con iluminación, y una estética que recuerda a modelos históricos de la marca.

La inclinación del frente aporta una sensación deportiva que conecta con diseños de otras décadas, pero reinterpretados con un enfoque moderno. Es un equilibrio interesante, pensado para atraer tanto a los seguidores de siempre como a nuevos usuarios.

Las proporciones se mantienen elegantes, con líneas limpias que también cumplen una función aerodinámica. Todo parece calculado para ofrecer eficiencia sin sacrificar identidad.

Detalles del BMW i3 2027. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

Tecnología y confort en el interior

El habitáculo apuesta por una experiencia digital avanzada. El sistema Panoramic iDrive introduce una pantalla panorámica en la base del parabrisas, con información distribuida de forma clara y personalizable.

A esto se suma una pantalla central de gran tamaño, cercana a las 18 pulgadas, que agrupa las funciones principales. También hay opción de head-up display para mantener la atención en la carretera.

El diseño interior busca simplicidad, pero sin perder calidad. Materiales premium, mayor espacio y una ergonomía cuidada convierten al i3 en un lugar cómodo tanto para el conductor como para los pasajeros.

BMW no ha confirmado todavía el precio oficial, pero todo indica que este modelo será clave en su estrategia eléctrica.

Seguir leyendo:

Audi revive un modelo con versión eléctrica para 2026

El Volvo EX30 se despide de EE.UU. antes de lo esperado

GV60 Magma, así lleva Genesis los límites del lujo deportivo