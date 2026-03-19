Una locura: un Range Rover clásico vale $465,000 dólares

Hay autos que simplemente envejecen bien, y otros que se convierten en objeto de culto. En ese segundo grupo entra sin discusión el Range Rover Classic, un modelo que marcó época y que todavía hoy despierta suspiros entre quienes valoran el diseño de otra era. Ahora, ese ícono regresa con una propuesta muy distinta, pensada para quienes quieren lo mejor de dos mundos.

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La responsable de esta reinterpretación es Twisted Automotive, una firma británica que decidió llevar el concepto de restomod a otro nivel.

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El resultado no es precisamente accesible, con un precio que ronda los $465,000 dólares.

Un clásico que vuelve con otra actitud

El proyecto, conocido como Twisted RRC, parte de unidades originales fabricadas entre 1990 y 1992. Cada vehículo pasa por un proceso de desmontaje completo donde solo sobrevive la carrocería como punto de partida. A partir de ahí, todo se revisa, se mejora y se refuerza.

El trabajo no se queda en lo mecánico. La carrocería recibe paneles de aluminio forjado, un material más ligero y resistente que el original. También aparecen detalles que mezclan distintas épocas, como parachoques inspirados en los años 70 y elementos visuales propios de los 90. Todo encaja en esa silueta cuadrada tan reconocible.

Twisted Range Rover Classic. Crédito: Twisted Automotive. Crédito: Cortesía

Un detalle curioso es la personalización del pilar C, que puede elegirse en negro o en el mismo color de la carrocería. Puede parecer menor, pero cambia bastante la personalidad del vehículo.

Interior clásico con comodidades actuales

Puertas adentro, la idea fue clara desde el inicio. Mantener el espíritu retro, pero sin renunciar a lo que hoy se considera básico en confort. El diseño respeta las líneas originales, aunque introduce mejoras pensadas para el uso diario.

Los asientos delanteros cuentan con calefacción, la posición de manejo se ajustó para ser más ergonómica y se añadieron materiales que reducen el ruido exterior. También hay un sistema de audio de ocho canales y un sistema de infoentretenimiento discreto que no rompe con la estética clásica.

No busca ser un SUV futurista, mas bien apunta a esa sensación de manejar algo con historia, pero sin las incomodidades que solían acompañar a los autos de hace décadas.

Más del Twisted Range Rover Classic. Crédito: Twisted Automotive. Crédito: Cortesía

Más potencia y mejor control

Donde realmente se siente el salto es en la conducción. Twisted trabajó a fondo la suspensión, desarrollando nuevos componentes para mejorar el control sin perder confort. La idea fue mantener el carácter original, pero hacerlo más predecible y seguro.

El sistema de frenos también cambia radicalmente, con pinzas delanteras de seis pistones y traseras de cuatro. Esto se traduce en una respuesta mucho más contundente que la del modelo original.

Bajo el capó, el protagonista es un V8 de 6,2 litros que entrega 480 caballos de fuerza. No solo hay más potencia, también una entrega más refinada, acorde a lo que se espera de un vehículo moderno.

Exclusividad que se paga caro

El Twisted RRC no es un producto pensado para las masas. Su precio base parte de las 350,000 libras esterlinas, lo que equivale aproximadamente a $465,000 dólares. A eso hay que sumarle que la producción está limitada a solo 12 unidades por año.

Esa combinación de exclusividad, historia y trabajo artesanal lo convierte en una pieza de colección. De hecho, la producción correspondiente a 2026 ya está completamente vendida.

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