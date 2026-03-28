Las marcas que sobreviven con un solo modelo en EE.UU.

Elegir un auto en Estados Unidos puede ser abrumador. Hay marcas con catálogos interminables, versiones para cada gusto y segmentos que se multiplican sin parar. Pero en medio de ese exceso de opciones, hay fabricantes que decidieron ir por el camino opuesto y concentrar todo su esfuerzo en un solo vehículo.

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No es una estrategia común, pero tampoco es improvisada. Algunas lo hacen por supervivencia, otras por identidad y varias porque encontraron en ese modelo único su mejor carta de presentación.

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Hoy, siete marcas operan en el mercado estadounidense con un único producto, algo que dice mucho de cómo están cambiando las reglas del juego.

Slate y su pickup configurable

Entre las más nuevas aparece Slate, una startup que quiere sacudir el segmento eléctrico con la Slate Truck. Su propuesta es distinta desde el inicio, con un precio anunciado cercano a $27,000 dólares y un enfoque que pone al usuario en el centro.

La idea no es vender múltiples versiones, sino una base que se pueda adaptar. La pickup ofrece un motor eléctrico trasero de 201 caballos y una plataforma pensada para personalización. Carrocerías, accesorios y configuraciones quedan en manos del cliente, algo poco habitual en este segmento.

Las primeras entregas están previstas para 2027, pero ya se perfila como una alternativa interesante para quienes buscan algo funcional sin pagar cifras elevadas.

Fiat vuelve con una sola carta

El regreso de Fiat a Estados Unidos se dio sin rodeos. Después de varios años fuera del mercado, la marca volvió con un único modelo, el Fiat 500e.

Este pequeño eléctrico parte desde $30,500 dólares y apunta directamente al uso urbano. Su propuesta es sencilla, con un motor de 117 caballos y una autonomía que ronda las 149 millas. No busca competir con los eléctricos más avanzados, sino ofrecer una opción accesible y práctica.

Fiat ya tuvo su momento de protagonismo en el país, pero tras una caída en ventas decidió simplificar su oferta al máximo.

El Fiat 500e. Crédito: Fiat. Crédito: Cortesía

Chrysler y una sola superviviente

La historia de Chrysler es bien conocida dentro de la industria. Tras varias crisis y fusiones, hoy su presencia en Estados Unidos se resume en un solo modelo, la Chrysler Pacifica.

Esta minivan arranca en torno a $41,395 dólares y sigue siendo una referencia para familias. Equipa un motor V6 de 3.6 litros con 287 caballos y mantiene un enfoque claro en confort y espacio.

Es un caso particular, porque no se trata de una marca nueva ni de nicho, sino de un histórico que redujo su catálogo al mínimo.

Sale a la luz el Chrysler Pacifica modelo 2027. Crédito: Chrysler. Crédito: Cortesía

Hiperautos que concentran toda la atención

En el extremo más exclusivo aparecen marcas que directamente giran en torno a un solo modelo por decisión propia. Czinger es un ejemplo con el Czinger 21C, un hiperauto de $2,350,000 dólares que mezcla un V8 biturbo con motores eléctricos para superar los 1,250 caballos.

Algo similar ocurre con Hennessey y su Hennessey Venom F5, una bestia que parte desde $3,000,000 dólares y que busca romper récords de velocidad.

En este nivel, la lógica cambia. No se trata de volumen, sino de impacto, tecnología y exclusividad extrema.

Lotus Emira 2025. Crédito: Lotus. Crédito: Cortesía

Deportivos puros y lujo artesanal

También hay espacio para propuestas más tradicionales dentro de este formato. Lotus mantiene su presencia en Estados Unidos únicamente con el Lotus Emira, un deportivo que arranca en $109,400 dólares y conserva el ADN de manejo puro de la marca.

Por otro lado, Pagani sigue fiel a su filosofía artesanal con el Pagani Utopia, cuyo precio ronda los $3,400,000 dólares. Cada unidad se construye prácticamente a medida, con niveles de personalización que lo convierten en una pieza única.

Lo interesante de estas marcas no es solo la cantidad de modelos, sino lo que representan. Apostar por un único vehículo implica asumir riesgos, pero también permite concentrar recursos, identidad y desarrollo en un solo producto.

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