Sedanes seminuevos que vale la pena comprar en EE.UU.

No todo gira alrededor de los SUV, aunque lo parezca. Hay conductores que siguen valorando algo más simple y directo, un auto que responda bien, que sea cómodo en el día a día y que no obligue a gastar de más. Ahí es donde los sedanes seminuevos siguen teniendo mucho sentido.

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Además, comprar un modelo con pocos años encima permite acceder a tecnología reciente y mejores acabados sin pagar el precio completo de agencia. Es una fórmula que cada vez convence a más gente, sobre todo en ciudades donde el tamaño y el consumo importan.

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Opciones equilibradas para el día a día

El Honda Accord de años recientes, entre 2021 y 2023, sigue siendo una apuesta segura. Tiene espacio de sobra, buen nivel de equipamiento y una conducción muy cómoda. En el mercado se puede encontrar alrededor de $25,000 dólares dependiendo del estado y la versión.

Otro que no falla es el Toyota Corolla 2022. Es práctico, económico y fácil de mantener. No es el más emocionante, pero cumple en todo. Su precio suele moverse cerca de $20,000 dólares, lo que lo hace muy atractivo para quienes buscan ahorrar.

Diseño y tecnología sin gastar de más

El Hyundai Sonata 2020 entra por los ojos. Tiene una línea más atrevida y un interior bien resuelto. Es una opción interesante para quien quiere algo distinto sin saltar a precios altos, con unidades rondando los $22,000 dólares.

Si la idea es subir un poco el nivel, el Genesis G70 2022 ofrece una experiencia más refinada. Mejores materiales, más potencia y un manejo más deportivo. Aquí ya hablamos de cifras cercanas a $35,000 dólares, pero con sensaciones de auto premium.

El salto a lo eléctrico y la tracción total

El Tesla Model S 2022 sigue siendo una referencia en eléctricos. Su autonomía y aceleración lo mantienen vigente, aunque el precio no es bajo. En el mercado seminuevo puede encontrarse por encima de $70,000 dólares.

Para quienes viven en zonas con clima complicado, el Subaru Legacy 2022 es una alternativa interesante. La tracción integral de serie le da un plus de seguridad que pocos rivales ofrecen en este segmento. Su valor ronda los $24,000 dólares.

Alternativas modernas y bien equipadas

El Kia K5 2022 ha ganado terreno gracias a su diseño y buen equipamiento. Es amplio, moderno y competitivo en precio, con opciones cercanas a $23,000 dólares.

El Honda Civic 2021 sigue siendo uno de los favoritos por su equilibrio general. Ágil en ciudad, eficiente y con buena reputación de durabilidad. Se puede encontrar alrededor de $21,000 dólares.

En una línea más sofisticada aparece el Mercedes-Benz C-Class 2022. Es una opción para quienes buscan un salto en calidad y tecnología, con precios que suelen arrancar en unos $38,000 dólares en el mercado usado.

Para cerrar, el Hyundai Elantra 2023 destaca por su diseño moderno y eficiencia. Es una opción fresca, con valores cercanos a $22,000 dólares, ideal para quienes quieren algo actual sin gastar demasiado.

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