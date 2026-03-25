Jaguar borra su pasado para apostar todo al eléctrico

Algo se rompió, o se reinventó, dentro de Jaguar. La marca británica decidió cortar de raíz varios desarrollos que estaban bastante avanzados para enfocarse por completo en su futuro eléctrico.

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No fue un ajuste menor ni una decisión a medias, sino un giro total que dejó en el limbo a modelos que prometían renovar la gama.

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El detonante de este cambio fue el prototipo Type 00, una especie de manifiesto sobre ruedas que adelantó la nueva filosofía de la firma. Aunque todavía no hay un modelo de producción definitivo en la calle, la dirección es clara. Jaguar quiere dejar de ser lo que era para convertirse en otra cosa.

Los proyectos que quedaron en el aire

Quien puso luz sobre esta historia fue Ian Callum, histórico diseñador de la casa. Durante su paso por Jaguar, dejó huella con modelos como el F-Type o el XJ, y también participó en ideas que jamás llegaron a los concesionarios.

En una entrevista, explicó que varios vehículos estaban en pleno desarrollo cuando todo se frenó. “Crearon bastantes Jaguar nuevos antes de mi salida” que finalmente “fueron descartados”. Entre ellos había reemplazos para el XF y el F-Pace, este último uno de los pilares comerciales de la marca en los últimos años.

No solo eso. También se trabajaba en una nueva generación del deportivo F-Type, un modelo clave para la identidad de Jaguar. Y como si fuera poco, el histórico XJ, la gran berlina de la casa, tenía lista una evolución que estaba muy cerca de ver la luz.

Interior del Jaguar Type 00. Crédito: Jaguar. Crédito: Cortesía

El caso del XJ que nunca llegó

El proyecto del nuevo XJ parecía encaminado. Incluso se filtraron imágenes que mostraban un diseño más cercano a lo tradicional que al arriesgado Type 00. Era un auto que, aunque apuntaba a la electrificación, mantenía cierta esencia clásica.

Sin embargo, todo se canceló de golpe. “Todo eso se detuvo. Así, sin más”, relató Callum, dejando entrever que la decisión fue tan abrupta como contundente. También deslizó que conoce los motivos detrás del cambio, aunque no quiso profundizar, limitándose a decir que “no hay ninguna excusa válida para ello”.

Nuevo modelo de Jaguar. Crédito: Jaguar. Crédito: Cortesía

Un futuro eléctrico con dudas y esperanza

Sobre el Type 00, Callum no se guardó su opinión. “Es un coche atractivo, atrevido y valiente, con muchos atributos de diseño excelentes”. Pero inmediatamente marcó distancia con el resultado final al afirmar que “no es bonito, y los Jaguar tienen que ser bonitos”. Incluso lo calificó como “demasiado retro”.

El desafío ahora para Jaguar es enorme. Reinventarse sin perder su esencia no es tarea fácil, especialmente cuando se deja atrás tanto trabajo ya avanzado.

Aun así, Callum no da todo por perdido. “Siempre es posible salvar la marca”, aseguró, aunque también dejó una reflexión interesante, sugiriendo que quizás la solución venga desde fuera, con una mirada fresca que entienda qué significa Jaguar en esta nueva era.

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