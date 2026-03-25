Llega a EE.UU. uno de los modelos Nissan más esperados

A territorio estadounidense llega el Nissan Z 2027 apostando por una evolución que respeta su legado pero suma argumentos frescos para una nueva generación de conductores.

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La marca japonesa decidió afinar detalles clave en diseño, interior y comportamiento, con un enfoque claro en mejorar la experiencia sin romper con lo que ha hecho del Z un nombre tan respetado en el mundo de los deportivos.

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El resultado es un modelo que se siente familiar, pero al mismo tiempo más refinado, más moderno y mejor preparado para el día a día.

Un diseño que mira al pasado con intención

A simple vista, el cambio más evidente está en el frontal. La nueva parrilla dividida no es un simple capricho estético, sino un guiño directo a los clásicos Datsun de los años 70. Ese toque retro le da personalidad, pero también cumple una función práctica al mejorar la refrigeración del motor.

Otro detalle que marca diferencia es la desaparición del logo tradicional de Nissan en el capó, reemplazado por el emblema “Z”. Un gesto pequeño que, en la práctica, refuerza la identidad del modelo como algo más exclusivo.

La nueva pintura Shinkai Green Pearl Metallic suma carácter a la propuesta. Inspirada en los tonos de generaciones pasadas, se combina con un techo negro que genera un contraste llamativo sin caer en excesos.

Las llantas también evolucionan, especialmente en la versión Performance, donde aparecen rines forjados de 19 pulgadas con acabado oscuro. No solo aportan una estética más agresiva, también ayudan a reducir peso, algo que siempre se agradece en un deportivo.

Un interior que busca equilibrio

Puertas adentro, el Nissan Z 2027 apunta a un equilibrio interesante entre deportividad y confort. La versión Performance introduce un acabado en tonos beige que cambia la atmósfera del habitáculo, haciéndolo más cálido y usable en el día a día.

Entre los cambios más prácticos aparece un cargador inalámbrico más eficiente, ideal para quienes no quieren lidiar con cables en cada trayecto. A esto se suma una mejora en la suspensión con amortiguadores monotubo de mayor diámetro, que logran una conducción más suave sin perder precisión.

También hay detalles técnicos que pasan desapercibidos, pero marcan diferencia. El tanque de combustible fue rediseñado para mantener un suministro constante incluso en curvas exigentes, algo que los más entusiastas van a notar cuando realmente lleven el auto al límite.

El Nismo sube la apuesta

Si hay una versión que concentra miradas, esa es la Nismo. Por primera vez en el mercado estadounidense, incorpora una caja manual de seis velocidades, una decisión que apunta directamente a los puristas.

El Nissan Z 2027. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

El motor V6 biturbo de 3.0 litros recibe ajustes que mejoran la respuesta del acelerador, mientras que el sonido se vuelve más protagonista gracias a una calibración específica del sistema de audio activo.

En la parte dinámica también hay avances claros. Los frenos delanteros toman tecnología del GT-R, reduciendo peso en 19 libras y mejorando la capacidad de frenado. La dirección, por su parte, reduce su fricción interna en un 20%, lo que se traduce en una sensación más precisa en cada curva.

Todo esto se combina con una puesta a punto de la suspensión que hace al auto más ágil y comunicativo.

Lo que viene para el mercado

El Nissan Z 2027 mantiene su esencia mecánica, pero pule cada detalle para ofrecer una experiencia más completa. Aún sin cifras oficiales de potencia confirmadas, todo apunta a un rendimiento mejorado gracias a los cambios en aerodinámica, chasis y componentes clave.

Su debut público será en el Salón del Automóvil de Nueva York, y su llegada a concesionarios está prevista para el verano de 2026.

En cuanto a precios, se espera que la gama arranque en torno a $44,000 dólares, mientras que la versión Nismo podría superar los $67,000 dólares.

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