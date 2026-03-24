Proveedor de Tesla lanza baterías con mayor autonomía

EVE Energy, un proveedor clave para gigantes como Tesla y BMW, puso en marcha la producción de nuevas baterías de estado sólido.

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La fabricación arranca en su planta de Chengdu, y lo interesante no es solo el anuncio en sí, sino el enfoque. No se trata de una única solución, sino de dos desarrollos paralelos pensados para distintos escenarios.

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Dos caminos para una misma tecnología

EVE Energy ha dividido su estrategia en dos productos bien diferenciados. Por un lado está la Longquan No.3, pensada para dispositivos electrónicos, donde las exigencias son menores y el entorno es más controlado.

Por otro lado aparece la Longquan No.4, orientada directamente a la industria automotriz, con una capacidad de 60 Ah y condiciones mucho más cercanas a lo que requiere un vehículo eléctrico.

Este enfoque tiene lógica. Antes de dar el salto definitivo a los autos, la tecnología necesita madurar en aplicaciones más sencillas. Es una forma de reducir riesgos mientras se avanza en paralelo.

El Tesla Model X no falla. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

El gran desafío sigue siendo técnico

Hablar de baterías de estado sólido es hablar de una promesa que lleva tiempo sobre la mesa. Se las considera una especie de meta ideal por todo lo que pueden ofrecer, desde mayor densidad energética hasta mejoras en seguridad y tiempos de carga.

El problema está en los detalles. Mantener el contacto entre materiales sólidos dentro de la batería no es sencillo, y para lograrlo se necesita aplicar presión. Eso complica su uso en automóviles, donde las condiciones son mucho más exigentes.

Aquí es donde entra uno de los avances más interesantes de EVE Energy. La compañía ha logrado reducir significativamente la presión necesaria para que estas baterías funcionen, llevándola a niveles más cercanos a los requerimientos reales de un vehículo. No es la solución definitiva, pero sí un paso importante.

China marca el ritmo de la innovación

Este anuncio no aparece aislado. Forma parte de una tendencia más amplia en la que China sigue consolidando su liderazgo en el desarrollo de baterías. Empresas como CATL y BYD ya dominan buena parte del mercado global, y ahora también están empujando fuerte en nuevas tecnologías.

Recarga del BMW i4 2025. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

Mientras tanto, fabricantes tradicionales de Europa y otras regiones no se quedan al margen. Marcas como Mercedes-Benz o Volkswagen están estrechando lazos con proveedores chinos para no perder terreno en esta carrera.

Un avance importante, pero no inmediato

A pesar del entusiasmo que generan estas novedades, hay que poner los pies sobre la tierra. Las nuevas baterías aún no tienen fecha concreta de llegada al mercado ni detalles completos sobre su rendimiento o costos.

Todavía quedan desafíos relevantes, como escalar la producción, integrarlas de forma eficiente en vehículos y lograr precios competitivos. Son pasos necesarios antes de ver esta tecnología en la calle.

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