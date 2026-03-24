Audi Q3 2026: primera prueba del SUV Audi más pequeño

Desde la costa central de California probamos uno de los modelos más importantes dentro del segmento de los SUV compactos premium. El totalmente nuevo Audi Q3 2026, que llega a Estados Unidos en su tercera generación con una propuesta más tecnológica, más potente y con un diseño renovado.

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Bajo el cofre, este SUV compacto incorpora un motor de cuatro cilindros turbo de 2.0 litros que ahora entrega 255 caballos de fuerza y 273 libras-pie de torque, que va de 0 a 60 millas por hora en aproximadamente 5.5 segundos. Todo esto acompañado del sistema de tracción integral quattro y una transmisión automática de siete velocidades.

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En el exterior, luce un diseño moderno, una parrilla frontal imponente en acabado negro brillante, los clásicos aros de Audi en el centro y un sistema de iluminación LED que incorpora animaciones configurables. Además llega con nuevos colores y opciones de rines que van desde las 18 hasta las 20 pulgadas.

En el interior, el Audi Q3 2026 esta equipado con un panel de instrumentos digital de 11.9 pulgadas y una pantalla táctil central de 12.8 pulgadas orientada hacia el conductor.

Además de sistema de sonido premium, iluminación ambiental configurable y un asistente de voz con inteligencia artificial. Uno de los cambios más llamativos es la reubicación del selector de cambios en la columna de dirección, lo que permite una consola central más limpia y funcional.

Probamos el Audi Q3 2026. Crédito: Audi. Crédito: Cortesía

Sobre sus asientos, este SUV de última generación ofrece suficiente comodidad para dos adultos, asientos traseros deslizables y abatibles. En capacidad de carga, alcanza hasta 1,415 litros con los asientos abatidos, ofreciendo versatilidad para el uso diario.

El Audi Q3 2026 está equipado con asistencias como control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia y alerta de tráfico cruzado.

También opciones avanzadas como cámara 360 grados y asistente de estacionamiento mejorado. Este nuevo Q3 estará disponible con una sola versión S line, que arranca en aproximadamente $45,000 dólares.

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