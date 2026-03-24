Xiaomi vs. Huawei: la batalla eléctrica ya tiene ganador

El mercado chino de autos eléctricos está que arde, y no precisamente por falta de propuestas. Dos gigantes tecnológicos decidieron dejar de mirarse de lejos y ahora compiten cara a cara con modelos que apuntan alto en autonomía, potencia y, sobre todo, precio. La pelea ya no es simbólica, tiene cifras concretas y un claro protagonista.

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Huawei, en alianza con MG dentro de su marca Shangjie, acaba de mover ficha con una berlina que busca romper el tablero del segmento.

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Su nombre es Shangjie Z7 y llega con argumentos que llaman la atención incluso en un mercado acostumbrado a cifras ambiciosas.

Una berlina con cifras que impresionan

El Shangjie Z7 mide poco más de cinco metros y se posiciona como una opción seria dentro del segmento premium eléctrico. Habrá versiones con un solo motor de 359 CV y otra con doble propulsor que alcanza los 590 CV. Sin embargo, el dato que realmente marca la diferencia es su autonomía.

Gracias a baterías de 81 kWh y 100 kWh suministradas por CATL, este modelo puede alcanzar hasta 905 km según el ciclo CLTC. Es una cifra que lo coloca directamente en la conversación de los autos eléctricos más eficientes del momento.

Xiaomi no se queda atrás

Del otro lado está el Xiaomi SU7, un modelo que incluso antes de su lanzamiento ya generaba titulares en China. Con cerca de cinco metros de largo, versiones que llegan hasta los 681 CV y una autonomía de hasta 902 km, Xiaomi no llegó a este segmento para hacer pruebas.

Ambos modelos, en la práctica, están separados por apenas 3 km de autonomía. Una diferencia mínima, pero suficiente para alimentar la narrativa de competencia directa entre dos gigantes que buscan dominar el mercado.

El precio, el verdadero campo de batalla

Donde Huawei realmente ha querido marcar distancia es en el precio. El Xiaomi SU7 arranca en unos $31,600 dólares, mientras que el Shangjie Z7 se posiciona ligeramente por debajo con un precio aproximado de $31,580 dólares.

La diferencia es mínima en números absolutos, pero en términos estratégicos es un mensaje claro. Huawei no solo quiere competir, quiere ganar terreno desde el primer momento.

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