GM acelera las pruebas de autos autónomos en EE.UU.

La escena ya no es un laboratorio ni una pista cerrada. Ahora ocurre en calles reales, con tráfico, peatones y todo lo impredecible que implica manejar cada día. General Motors decidió dar un paso firme y llevar su tecnología de conducción autónoma a carreteras abiertas en estados como California y Michigan, donde ya circulan vehículos en fase de prueba.

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Este movimiento marca un cambio importante. La compañía dejó atrás una etapa centrada en simulaciones para comenzar a poner a prueba su software en escenarios donde cada decisión cuenta.

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Eso sí, por ahora hay conductores profesionales al volante, listos para intervenir si algo no sale como se espera.

Aprender en el mundo real

Lo interesante de esta fase es que los autos están enfrentando situaciones que ningún simulador puede replicar del todo. Señales de tránsito desgastadas, obras inesperadas, cambios bruscos en el clima o conductores que reaccionan de manera impredecible son parte del día a día.

General Motors puso en circulación más de 200 vehículos de desarrollo equipados con sensores avanzados. Cada kilómetro recorrido se traduce en datos que alimentan la inteligencia artificial del sistema. Es un proceso constante de aprendizaje que busca mejorar la capacidad de respuesta del vehículo ante cualquier escenario.

Aun así, la compañía no abandona el mundo virtual. Su plataforma de simulación sigue siendo clave, con la capacidad de recrear hasta 100 años de conducción en apenas un día. Esto permite entrenar al sistema frente a situaciones extremas o poco comunes sin poner en riesgo a nadie.

Una nueva arquitectura que lo cambia todo

Detrás de este avance hay un cambio profundo en la forma en que los vehículos procesan la información. General Motors desarrolló una arquitectura informática más centralizada que integra todos los sistemas del auto.

Esto se traduce en decisiones más rápidas, mejor coordinación entre sensores y actualizaciones de software más eficientes. En la práctica, significa que el vehículo puede mejorar con el tiempo, tal como ocurre con un teléfono inteligente que recibe nuevas funciones.

Hennessey Cadillac Escalade-V H1000. Crédito: Hennessey. Crédito: Cortesía

Además, esta base tecnológica está pensada para escalar. No se limita a modelos de alta gama, sino que eventualmente podrá llegar a vehículos más accesibles dentro del portafolio de la marca.

Más allá de los robotaxis

Mientras otras compañías concentran sus esfuerzos en servicios de transporte autónomo, General Motors apuesta por algo distinto. La idea es llevar esta tecnología a los usuarios particulares, permitiendo que cualquier conductor pueda acceder a un auto con capacidades autónomas.

Ese enfoque podría marcar una diferencia importante en el mercado. En lugar de depender de flotas específicas, la conducción autónoma se integraría directamente en vehículos de uso cotidiano.

2028 como meta en el horizonte

El plan de la compañía apunta a 2028 como el momento en que veremos autos completamente autónomos sin necesidad de supervisión humana. Uno de los modelos clave en este proceso será el Cadillac Escalade IQ, que servirá como punta de lanza para esta tecnología.

A partir de ahí, la idea es expandir el sistema a más modelos, tanto eléctricos como de combustión. Todo lo aprendido hasta ahora, incluyendo la experiencia acumulada con el sistema Super Cruise y cientos de millones de millas recorridas, será fundamental para dar ese salto.

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