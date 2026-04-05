El SUV de lujo que desafía todo: flota y gira sin moverse

El BYD YangWang U8 va por otro camino en cuanto a nivel se refiere. Este modelo no solo apunta al segmento premium, también se mete de lleno en el terreno de lo impensado.

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Su carta de presentación no es cualquier detalle menor, es una capacidad que pocos imaginarían en un vehículo de producción, mantenerse a flote en el agua en situaciones límite.

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La propuesta no se queda en el impacto inicial. Detrás de esa función hay un desarrollo técnico que deja claro que no es un simple experimento. Este SUV electrificado combina músculo, inteligencia y una arquitectura pensada para ir más allá de lo convencional. Y lo hace sin perder de vista algo clave, ofrecer una experiencia de lujo real.

Un despliegue técnico que marca diferencia

El YangWang U8 no juega en la liga de los SUV tradicionales. Su base es un sistema de cuatro motores eléctricos independientes, uno por rueda. Esto permite gestionar el par de manera individual, algo que abre la puerta a movimientos que hasta hace poco parecían exclusivos de vehículos militares o prototipos.

Esa capacidad de control se traduce en maniobras muy llamativas. Una de ellas es el giro sobre su propio eje, una especie de rotación en el lugar que facilita moverse en espacios reducidos o salir de terrenos complicados. No es solo un truco visual, tiene una aplicación práctica clara.

Además, la potencia total supera los 1,000 CV, una cifra que lo coloca en la parte alta incluso entre modelos de alto rendimiento. Todo esto en un vehículo de gran tamaño, lo que hace aún más llamativo su comportamiento.

BYD YangWang U8. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

Flotar para sobrevivir, no para navegar

La función más comentada es el llamado modo de flotación de emergencia. En escenarios como inundaciones repentinas, el SUV puede mantenerse a flote durante unos minutos y avanzar lentamente. No está pensado para paseos acuáticos ni aventuras extremas, su objetivo es mucho más concreto, ofrecer una posibilidad de escape cuando el entorno se vuelve hostil.

Esto se logra gracias a una carrocería sellada, sistemas electrónicos que controlan el comportamiento del vehículo y una suspensión que ayuda a mantener la estabilidad. Todo trabaja en conjunto para ganar tiempo en situaciones críticas.

Es importante entender el contexto de esta tecnología. No convierte al U8 en un vehículo anfibio tradicional, sino que añade una capa extra de seguridad que puede marcar la diferencia en un momento puntual.

Lujo sin concesiones

A pesar de su enfoque técnico, el YangWang U8 no descuida el confort. El interior apuesta por materiales de alta calidad, múltiples pantallas y un entorno claramente orientado al usuario premium. La tecnología no se limita a lo espectacular, también está presente en asistentes de conducción, cámaras y sensores que facilitan el día a día.

El BYD YangWang U8. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

El precio acompaña ese posicionamiento. Este modelo se mueve en cifras cercanas a los $150,000 dólares, lo que lo coloca directamente frente a referentes del segmento de lujo. Pero su estrategia no es competir solo en imagen, sino también en innovación.

Más que un SUV, una declaración

Lo interesante de este modelo va más allá de sus funciones llamativas. Representa un cambio en la industria. BYD deja claro que los fabricantes chinos ya no buscan solo volumen o precios competitivos. Ahora también apuntan al liderazgo tecnológico y al desarrollo de productos sofisticados.

El YangWang U8 es, en ese sentido, una especie de vitrina. Un vehículo que muestra hasta dónde puede llegar la ingeniería actual cuando se combina con ambición y recursos. Y aunque muchas de sus soluciones no se usen todos los días, deja ver que el futuro del automóvil también se está escribiendo desde China.

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