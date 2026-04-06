Tesla fabrica más de lo que vende: ¿Culpa de Elon Musk?

Algo no termina de encajar en Tesla. La compañía que durante años marcó el ritmo del mercado eléctrico ahora enfrenta una situación incómoda, con miles de vehículos que no encuentran comprador. El inicio de 2026 dejó al descubierto un desbalance que no pasa desapercibido y que obliga a mirar más allá de los números fríos.

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En los primeros tres meses del año, la marca liderada por Elon Musk produjo más de 408,000 autos eléctricos, pero solo logró entregar unos 358,000. La diferencia es contundente y deja cerca de 50,000 unidades en el aire, acumuladas como inventario. Se trata del mayor excedente que ha registrado la compañía hasta ahora, una señal que empieza a generar ruido dentro y fuera del sector.

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Aunque las entregas crecieron levemente frente al mismo período del año pasado, no alcanzaron las expectativas del mercado, que apuntaban a unas 372,000 unidades. Esa brecha es la que hoy pone el foco sobre la estrategia de la marca.

Elon Musk. Crédito: Markus Schreiber | AP

Un mercado que ya no responde igual

El contexto tampoco ayuda. La demanda de autos eléctricos muestra signos de enfriamiento, especialmente en Estados Unidos, donde las ventas de vehículos de cero emisiones cayeron un 28% en este arranque de año. La retirada de incentivos fiscales y un entorno más competitivo cambiaron las reglas del juego.

En ese escenario, Tesla ya no corre sola. Marcas tradicionales y nuevos jugadores, sobre todo asiáticos, avanzan con propuestas más accesibles y variadas. Entre ellos destaca BYD, que viene ganando terreno con fuerza y ya le disputa mercados clave.

Menos modelos, más dependencia

Otro punto que pesa es la propia gama de productos. Tesla ha ido simplificando su catálogo y dejó atrás modelos icónicos como el Model S y el Model X. Hoy, gran parte de su negocio gira alrededor del Model 3 y el Model Y, dos autos que concentran la mayor parte de las ventas.

Esa decisión puede ser eficiente en términos productivos, pero también implica un riesgo claro. Apostar casi todo a dos modelos limita la capacidad de reacción ante cambios en la demanda o nuevas tendencias del mercado.

El Tesla Model 3, de los modelos más importantes de la compañía. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

El Cybertruck no despega

El esperado Cybertruck tampoco está aportando el impulso que muchos imaginaban. Durante el primer trimestre apenas se entregaron unas 16,000 unidades, una cifra modesta si se la compara con los modelos principales de la marca.

Si bien nunca fue pensado como un vehículo de volumen masivo, su rendimiento actual queda por debajo de lo esperado y no alcanza para compensar otras debilidades.

Tesla Cybertruck. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

El exceso de inventario no es solo un dato incómodo. Tiene consecuencias directas en la estrategia de la empresa. Mantener miles de autos sin vender puede obligar a aplicar descuentos o incluso a reducir el ritmo de producción en los próximos meses.

Al mismo tiempo, Tesla sigue invirtiendo fuerte en áreas como la conducción autónoma, los robotaxis y los robots humanoides. Todo eso suma presión sobre su negocio principal, que hoy muestra señales de desgaste.

La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿Se trata de un tropiezo puntual o del inicio de un cambio más profundo en la historia de Tesla?

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