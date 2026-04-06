No lo dejes pasar: claves para elegir bien un Honda CR-V

El Honda CR-V no necesita presentación en muchos mercados, pero eso no significa que la decisión de compra sea automática. Detrás de su fama hay detalles que pueden inclinar la balanza según lo que estés buscando.

Lee también: El precio de la gasolina ya se nota en la venta de autos eléctricos, según Claudia Márquez de Hyundai

Pensarlo bien antes de elegirlo no es exagerado. Este modelo combina varias virtudes, pero también tiene matices que vale la pena conocer. Desde las opciones mecánicas hasta su comportamiento en el día a día, hay varios puntos que pueden marcar la diferencia.

Puedes leer: “Como un iPhone”: Volkswagen admite una cruda realidad

Motores para distintos perfiles

El CR-V actual ofrece dos caminos claros. Por un lado, un motor turbo de 1.5 litros con 190 caballos de fuerza que cumple sin complicaciones. Por otro, una variante híbrida que combina un bloque de 2.0 litros con motores eléctricos para alcanzar 204 caballos.

Ambos utilizan transmisión automática tipo CVT, aunque el híbrido apuesta por una versión más eficiente pensada para optimizar consumos.

La tracción delantera es lo habitual, pero algunas versiones suman tracción integral, algo interesante si te movés en zonas con clima complicado o caminos más exigentes.

Honda CR-V 2025. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Cuánto cuesta y qué ofrece

El precio es uno de los factores clave. La gama arranca cerca de los $31,450 dólares para una versión base, mientras que opciones mejor equipadas como la EX suben a unos $33,700 dólares con detalles como techo solar o asientos calefaccionados.

Si el interés está en el híbrido, el salto es lógico. El Sport Hybrid parte desde unos $35,700 dólares y la versión más completa, Sport Touring Hybrid, alcanza aproximadamente los $42,150 dólares. No es el más barato del segmento, pero sí uno de los más equilibrados en lo que ofrece.

Consumo y uso real

Uno de los puntos fuertes del CR-V es su eficiencia. Las versiones tradicionales logran buenos números, pero el híbrido es el que realmente destaca. En ciudad puede alcanzar cifras cercanas a 43 mpg, lo que lo vuelve muy atractivo para quienes priorizan el ahorro de combustible.

En condiciones reales, esos valores pueden variar. En pruebas mixtas, algunos usuarios registraron cifras cercanas a 30.4 mpg en versiones híbridas, lo que sigue siendo competitivo dentro del segmento.

No todos buscan un modelo cero kilómetro. En ese caso, las generaciones anteriores del CR-V siguen siendo una apuesta segura. Modelos entre 2016 y 2022 ofrecen buen nivel de confort, espacio y confiabilidad.

Eso sí, conviene revisar bien el historial de mantenimiento y asegurarse de que campañas de revisión estén resueltas. Algunos modelos más antiguos tuvieron llamados por temas de seguridad que no hay que pasar por alto.

Honda CR-V 2024. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Lo bueno y lo no tan bueno

Honda tiene una reputación sólida, pero no todos los años fueron iguales. Las unidades de 2017 y 2018 recibieron más críticas, especialmente por fallos electrónicos o sistemas de asistencia algo sensibles.

A partir de 2019, la situación mejora notablemente. Por eso, si estás mirando el mercado de usados, esos años suelen ser una apuesta más tranquila.

Uno de los puntos más interesantes del CR-V es su baja depreciación. Pierde alrededor de un 44.5% de su valor en cinco años, bastante menos que el promedio del mercado.

Eso lo convierte en una compra inteligente si piensas en el largo plazo o en una futura reventa. La demanda constante y la imagen de confiabilidad juegan a su favor.

Seguir leyendo:

WhatsApp llega a CarPlay y deja atrás los líos con Siri

El SUV de lujo que desafía todo: flota y gira sin moverse

Llantas dañadas por el sol: cómo cuidarlas y qué hacer