De las más esperadas: llegó la Subaru Forester Wilderness

No todos los SUV híbridos están hechos para ensuciarse. Algunos priorizan el consumo, otros el confort, pero pocos se animan a combinar eficiencia con verdadera capacidad fuera del asfalto. Subaru decidió ir por ese camino y el resultado es una versión que no pasa desapercibida dentro de su gama.

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El Subaru Forester Wilderness Hybrid 2027 llega con una propuesta que quiere marcar la diferencia.

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Mantener el carácter robusto que define a la línea Wilderness, pero sumando un sistema híbrido que mejora el consumo sin tocar la esencia del modelo. La idea no es cambiarlo, sino hacerlo más completo.

Un híbrido que no se guarda nada

La electrificación suele venir acompañada de compromisos, sobre todo en vehículos pensados para el off-road. En este caso, Subaru busca lo contrario. El sistema híbrido promete hasta un 25% más de eficiencia, pero sin resignar la capacidad que ya tenía la versión a gasolina.

El conjunto mecánico combina un motor Boxer de 2.5 litros con ciclo optimizado y motores eléctricos que, en conjunto, entregan 194 caballos de fuerza. Todo esto se conecta al conocido sistema de tracción integral simétrica de la marca, uno de los puntos más valorados por quienes buscan seguridad en terrenos complicados.

La transmisión CVT Lineartronic acompaña este sistema con una entrega de potencia progresiva y pensada para aprovechar cada gota de energía.

Subaru Forester Wilderness Hybrid 2027. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

Preparado para lo que venga

Este Forester no pierde su ADN aventurero. Mantiene una altura libre al suelo de 9.3 pulgadas, suficiente para enfrentar caminos rotos sin demasiadas preocupaciones. A eso se suman ángulos todoterreno bien trabajados y una suspensión reforzada que mejora el recorrido.

El sistema X-MODE sigue siendo clave, con configuraciones específicas para nieve, barro o superficies de baja adherencia. También incorpora control de descenso, una herramienta útil cuando el terreno se pone complicado.

Los neumáticos todoterreno y los rieles de techo con capacidad de hasta 800 libras refuerzan esa idea de vehículo pensado para escapadas largas o incluso aventuras tipo overlanding.

Interior práctico y bien resuelto

Puertas adentro, el enfoque cambia sin perder coherencia. El habitáculo combina tecnología actual con materiales pensados para resistir el uso intensivo. La pantalla central de 11.6 pulgadas y el cuadro digital de 12.3 pulgadas ofrecen una experiencia moderna, con conectividad inalámbrica para smartphones.

La tapicería StarTex, resistente al agua y fácil de limpiar, es un detalle que suma mucho para quienes realmente usan el vehículo fuera del asfalto. También hay buen espacio de carga, con 27.5 pies cúbicos que pueden ampliarse hasta 69 pies cúbicos al abatir los asientos.

El Subaru Forester Wilderness Hybrid 2027. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

Seguridad y llegada al mercado

Subaru no descuida la seguridad y equipa este modelo con su paquete EyeSight, que incluye asistencia de frenado, control de crucero adaptativo y monitoreo de punto ciego, entre otros sistemas.

El lanzamiento está previsto para finales de 2026 en Estados Unidos. Todavía no hay precio confirmado, pero se espera que ronde los $40,000 dólares, posicionándose frente a otros SUV híbridos con aspiraciones aventureras.

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