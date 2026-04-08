Ford F-150 Nitemare 2026: más callejera que la Lobo

La nueva Ford F-150 Nitemare 2026 no pretende ser la más extrema fuera del camino, pero sí una de las más llamativas y divertidas sobre el asfalto.

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La propuesta viene de la mano de Roush Performance, un nombre que ya es sinónimo de preparaciones serias dentro del mundo Ford. Lo interesante es que aquí no tocaron el motor para convertirla en un monstruo de potencia.

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En cambio, apostaron por algo que muchos valoran más en el día a día, una estética agresiva y un manejo que se sienta diferente desde el primer kilómetro.

Una postura que cambia toda la actitud

El cambio más evidente aparece apenas la ves. La Nitemare abandona la típica altura de pick-up para acercarse más a un muscle truck moderno. Roush bajó la carrocería 3 pulgadas adelante y 5 pulgadas atrás, logrando una silueta mucho más plantada y deportiva.

El frontal también tiene lo suyo. Una parrilla exclusiva con detalles en negro y acentos en naranja le da identidad propia, acompañada por luces ámbar integradas que refuerzan ese aire desafiante. El cofre suma extractores funcionales y emblemas específicos que dejan claro que no es una F-150 cualquiera.

Las llantas negras de 22 pulgadas terminan de redondear el conjunto, montadas sobre neumáticos más anchos de 305 mm que no solo mejoran la estética, también aportan mayor agarre. Para quienes buscan algo aún más llamativo, hay gráficos laterales inspirados en competición que le suman carácter.

Más que apariencia, una conducción distinta

Donde realmente se nota el trabajo de Roush es al volante. No se limitaron a modificar la altura, sino que instalaron una suspensión completamente revisada con coil-overs delanteros y amortiguadores traseros específicos, además de barras estabilizadoras más robustas.

El resultado se siente rápido. La camioneta balancea menos en curvas, responde mejor a los cambios de dirección y transmite mayor confianza en carretera. Todo esto sin sacrificar demasiado el confort, algo clave para quienes la usarán a diario.

Bajo el capó no hay sorpresas, y eso no es necesariamente malo. Mantiene el V8 de 5.0 litros con 400 hp en versiones base, suficiente para moverla con soltura. La diferencia está en cómo entrega esa potencia gracias a su nuevo comportamiento dinámico.

Interior con detalles que elevan la experiencia

Puertas adentro, el cambio sigue la misma línea. El habitáculo suma cuero negro con acentos en rojo y costuras que le dan un toque más refinado. No faltan detalles como una bandera estadounidense bordada, un guiño al origen del preparador.

El volante, también revestido en cuero, incorpora un detalle en fibra de carbono roja en la parte inferior que le suma personalidad. A eso se agregan pedales de aluminio y acabados más cuidados que elevan la percepción general.

Quien quiera ir un paso más allá puede sumar extras como una placa con número de serie o soluciones prácticas como un compartimento seguro en la consola central. Todo pensado para mantener la funcionalidad sin perder ese aire exclusivo.

La Ford F-150 Roush Nitemare 2026. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Precio y propuesta frente a la Lobo

El paquete Nitemare tiene un costo de $22,999 dólares sobre el precio base de la F-150 2026. En números concretos, una versión de entrada arranca cerca de $65,000 dólares, mientras que configuraciones más completas superan los $73,000 dólares.

No es una opción económica, pero tampoco se dispara como otras variantes más extremas. Además, incluye garantía de 3 años o 36,000 millas para las modificaciones, lo que suma tranquilidad.

Frente a la Lobo, la propuesta es clara. Menos enfoque off-road y más actitud urbana. La Nitemare no busca reemplazarla en terrenos difíciles, pero sí posicionarse como una alternativa más radical para quienes viven el día a día sobre el asfalto y quieren algo que realmente destaque.

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