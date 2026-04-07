NY Auto Show 2026: lo que realmente vale la pena ver

Nueva York volvió a convertirse en el epicentro del mundo motor con una edición del salón que no deja espacio para lo aburrido. Entre prototipos que parecen salidos del futuro y modelos que ya están listos para pisar la calle, las marcas apostaron fuerte por una mezcla que seduce tanto a los fanáticos del off-road como a quienes buscan eficiencia en el día a día.

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El Javits Center es el escenario de una exhibición donde el diseño y la tecnología no caminaron por separado en el NY Auto Show 2026.

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Al contrario, cada lanzamiento dejó claro que la industria está encontrando un punto medio entre lo emocional y lo práctico, algo que el público agradece cada vez más.

Hyundai y una mirada directa al mundo off-road

Uno de los modelos que más miradas se llevó fue el Hyundai Boulder Concept. No es un simple ejercicio de diseño, es una declaración de intenciones. Con estructura robusta y neumáticos de 37 pulgadas, apunta directamente a rivales como Bronco o Wrangler.

El lenguaje visual mezcla líneas angulosas con detalles refinados, destacando unos faros traseros con un tono rosado que lo hacen inconfundible. Más allá del impacto visual, la marca deja entrever que una pickup de producción podría llegar antes de 2030, lo que ampliaría su presencia en un segmento donde todavía tiene mucho por ganar.

Kia apuesta por eficiencia sin perder estilo

Kia decidió jugar en terreno seguro pero con novedades importantes. La Seltos 2027 llega con una estética más cercana a la Telluride, pero lo relevante está bajo el capó. Por primera vez incorpora versiones híbridas, incluyendo una con tracción integral apoyada por un eje trasero eléctrico.

El resultado es un SUV compacto que apunta directo a familias urbanas que buscan ahorrar combustible sin renunciar al diseño ni al espacio interior.

La estrategia es clara, ofrecer algo accesible pero con un toque tecnológico que marque diferencia.

Lujo y diseño con sello coreano

El Genesis G90 Wingback Concept no es completamente nuevo, pero su presencia en Nueva York volvió a ponerlo en el radar. Este shooting-brake redefine la idea de un sedán de lujo transformado en algo más versátil y visualmente atractivo.

Las proporciones elegantes y el interior cargado de detalles premium lo posicionan como un posible rival de wagons europeos de alta gama. No sería extraño verlo en producción si la respuesta del público sigue siendo positiva.

Subaru electrifica su espíritu aventurero

Subaru no se quedó atrás y reforzó su identidad con propuestas electrificadas. La Forester Wilderness Hybrid 2027 incorpora un sistema de 190 hp que mejora el consumo en un 25% y supera las 500 millas de autonomía, pensada claramente para quienes no quieren limitar sus escapadas.

A esto se suma el Getaway 2027, un eléctrico con 420 hp y más de 320 millas de rango. Aunque comparte base con modelos de Toyota, logra mantener un carácter propio que conecta con el ADN aventurero de la marca.

Más novedades que completan el panorama

También hubo espacio para ajustes que responden directamente a los usuarios. Nissan presentó el NISMO Z con transmisión manual de seis velocidades, una respuesta clara para los puristas. Kia, por su parte, mostró el EV3 2027, un SUV compacto eléctrico que busca posicionarse como opción accesible con hasta 320 millas de autonomía.

Subaru Getaway 2027. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

Chrysler actualizó la Pacifica 2027 con un diseño renovado, mientras Infiniti lanzó el QX65 2027 con un precio por debajo de $56,000 dólares, apostando por un estilo fastback. Volkswagen hizo lo propio con el Atlas 2027, incorporando una estética más cercana a sus eléctricos y mejoras en software.

Ford celebró el aniversario número 30 del Expedition con una edición especial, y Dodge se sumó a las conmemoraciones con el Durango GT America250.

El NY Auto Show 2026 inició el 3 de abril y terminará el 12 de este mes.

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