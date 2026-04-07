Nissan GT-R R36: híbrido, fiel y sin disparar el precio

Hablar del GT-R no es simplemente mencionar un deportivo más, es tocar una fibra especial para quienes crecieron viendo cómo este modelo desafiaba a autos mucho más caros sin complejos.

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Ahora, mientras el mundo avanza hacia la electrificación, Nissan parece estar buscando una fórmula que no rompa ese vínculo.

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Las primeras señales sobre la próxima generación, conocida como R36, dejan entrever que la marca japonesa no quiere irse al extremo eléctrico. En lugar de eso, todo indica que el camino elegido mezcla lo mejor de dos mundos, manteniendo carácter y sumando eficiencia.

Un híbrido que respeta el ADN del GT-R

La idea de un GT-R completamente eléctrico estuvo sobre la mesa, pero no parece ser la opción elegida. Lo que gana fuerza es una configuración híbrida que combinaría un motor V6 biturbo con asistencia eléctrica.

Este enfoque no es casual. Permite mantener la respuesta agresiva que siempre definió al modelo, al mismo tiempo que se adapta a normativas de emisiones cada vez más exigentes. Además, encaja mejor con lo que esperan los fanáticos, que no necesariamente quieren un cambio radical en la experiencia de manejo.

Por ahora, Nissan trabaja en el proyecto con un equipo dedicado, aunque en una etapa temprana. Eso explica por qué todavía no hay cifras oficiales de potencia ni detalles técnicos cerrados.

El Nissan N7 rompe récords. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

El corazón del R35 podría seguir latiendo

Uno de los rumores más interesantes apunta a que el nuevo GT-R no partiría desde cero. En lugar de eso, tomaría como base el conocido V6 de 3.8 litros del R35, un motor que ya demostró tener margen de sobra para evolucionar.

Adaptarlo a una configuración híbrida permitiría mantener parte de la identidad mecánica que convirtió al GT-R en un ícono. Al mismo tiempo, facilitaría cumplir con regulaciones más estrictas sin perder su esencia.

Para muchos seguidores, esta posible continuidad no es un detalle menor. Es, de alguna forma, una garantía de que el modelo no perderá su personalidad en el proceso de modernización.

Un precio que no quiere romper la tradición

Otro punto clave está en el posicionamiento. Nissan tendría claro que el GT-R no puede convertirse en un juguete inaccesible. La intención sería mantener un precio en línea con el modelo saliente, ajustado a la realidad actual.

Esto significa que, aunque no será barato, tampoco buscará competir con hypercars de cifras desorbitadas. La lógica es sencilla, seguir siendo ese deportivo que ofrece prestaciones de alto nivel sin exigir presupuestos imposibles.

Referencia del Nissan Altima 2025. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

En este contexto, mantener una franja de precio similar, actualizada por inflación, podría ser determinante para conservar su base de seguidores.

Calendario y lo que viene

Todavía no hay una fecha oficial marcada en rojo, pero los movimientos apuntan a que Nissan podría mostrar avances concretos hacia 2028. El debut del R36 llegaría antes de que termine la década, dentro de un ciclo de desarrollo bastante habitual para un modelo de este calibre.

El desafío de Nissan no es menor. Tiene que actualizar un ícono sin perder lo que lo hizo especial. La apuesta híbrida parece ser ese punto medio que puede convencer tanto a puristas como a nuevos compradores.

Si logra mantener prestaciones, carácter y un precio relativamente contenido, el próximo GT-R podría volver a ocupar ese lugar único que siempre tuvo. No el más caro, no el más exclusivo, pero sí uno de los más respetados.

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