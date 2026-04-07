Subaru Ascent 2026: lo bueno y todo lo que hace dudar

No todos los SUV familiares logran ese equilibrio entre robustez y comodidad que muchos buscan cuando hay niños, viajes largos y algo de aventura de por medio.

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El Subaru Ascent 2026 intenta mantenerse en esa línea, sin prometer revoluciones pero sí afinando una fórmula que ya conoce bien.

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La gran pregunta no gira tanto en torno a lo que ofrece, sino a si sigue siendo suficiente en un segmento que evoluciona rápido. Entre nuevas opciones híbridas y diseños cada vez más sofisticados, este modelo japonés apuesta más por la coherencia que por el impacto inmediato.

Precios y posicionamiento en un segmento cada vez más exigente

El punto de entrada arranca en $40,795 dólares para la versión Premium. Sumando el costo de entrega de $1,450 dólares, el total se ubica en $42,245 dólares. Esto implica un aumento de $830 dólares frente al modelo anterior, en parte porque desaparece la versión base.

En el otro extremo, el acabado más completo, Onyx Edition Touring, llega hasta los $53,445 dólares con entrega incluida. En medio aparece el Limited Bronze Edition por $50,445 dólares, que suma detalles diferenciadores para quienes buscan algo más exclusivo.

En redes sociales y foros, el debate está servido. Algunos usuarios consideran que sigue siendo competitivo frente a alternativas cercanas en precio. Otros creen que pagar esa cifra sin una opción híbrida ya empieza a pesar, sobre todo cuando varios rivales ofrecen mejor consumo o más potencia.

Interior del Subaru Ascent 2026. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

Cambios sutiles que apuntan a mejorar la experiencia

A simple vista no hay un rediseño radical, pero sí ajustes que elevan la percepción general. La gama se simplifica y el acabado Premium gana protagonismo con tapicería StarTex resistente al agua, detalles en negro y rines de 18 pulgadas.

El Limited Bronze Edition introduce acentos en bronce tanto por fuera como por dentro, una jugada estética que no pasa desapercibida. Por su parte, las versiones más equipadas suman cuero Nappa, molduras con acabado mate y asientos ventilados, acercándose a un nivel de confort que muchos esperan en este rango de precio.

En tecnología, la pantalla de 11.6 pulgadas cumple bien, con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. No es la interfaz más moderna del segmento, pero resulta funcional y fácil de usar en el día a día.

Seguridad y confort como argumentos principales

Subaru sigue apostando fuerte por la seguridad, algo que históricamente ha sido uno de sus mayores atractivos. Todas las versiones incorporan el paquete EyeSight, con funciones como frenado automático de emergencia y asistencia de mantenimiento de carril.

Las variantes superiores añaden un sistema que monitorea la atención del conductor, un detalle que muchos valoran cuando el uso principal del vehículo es familiar. En este aspecto, el Ascent sigue jugando en terreno sólido.

El Subaru Ascent 2026. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

Motor conocido y comportamiento predecible

Bajo el capó no hay sorpresas. Se mantiene el motor turbo de 2.4 litros con 260 hp y 277 lb-ft de torque, asociado a una transmisión CVT. La tracción integral viene de serie, lo que refuerza su perfil aventurero.

La capacidad de remolque alcanza las 5,000 libras, suficiente para escapadas con remolque o equipo adicional. Eso sí, algunos usuarios siguen señalando que una variante híbrida sería más que bienvenida, sobre todo para mejorar el consumo en ciudad.

Frente a rivales más potentes, puede no sentirse tan ágil, pero cuando el camino se complica, su sistema AWD y el modo X-MODE marcan diferencia.

Entonces, ¿vale la pena?

El Subaru Ascent 2026 no busca reinventarse, y eso puede jugar tanto a favor como en contra. Para quienes valoran la seguridad, la tracción integral y una propuesta confiable, sigue siendo una opción muy lógica.

Ahora bien, si lo que se busca es lo último en eficiencia o un salto importante en refinamiento, hay alternativas que hoy parecen un paso adelante. La decisión final dependerá de qué tan importante sea para cada conductor ese equilibrio entre tradición y evolución.

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