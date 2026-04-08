¿Lo comprarías? Este modelo danés ya llegó a EE.UU.

No todos los días aparece un auto capaz de poner en alerta a toda la industria. El Zenvo Aurora es uno de esos casos que obligan a mirar dos veces. No solo por lo que promete en cifras, sino por la manera en que intenta posicionarse frente a gigantes ya establecidos en el mundo de los hiperdeportivos.

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Su llegada a Estados Unidos no pasó desapercibida. El modelo fue una de las grandes atracciones del Salón Internacional del Automóvil de Nueva York 2026, donde dejó claro que Zenvo no quiere ser un actor secundario.

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La marca danesa apunta directo a un público exigente, de esos que no se impresionan fácilmente.

Un proyecto que va más allá de la potencia

El Aurora no se presenta como otro superauto llamativo más, detrás hay una idea bastante clara. Zenvo busca equilibrar extremos, combinando rendimiento brutal con una estética limpia y muy marcada por el diseño escandinavo.

Ese enfoque se nota desde el primer vistazo. No hay líneas innecesarias ni elementos exagerados sin sentido.

Todo tiene una función y responde a una lógica que prioriza tanto la eficiencia aerodinámica como la experiencia de manejo.

Interior del Zenvo Aurora. Crédito: Zenvo Automotive. Crédito: Cortesía

Un sistema híbrido que impresiona de verdad

Si hay un punto donde el Aurora saca ventaja es en su mecánica. Bajo la carrocería esconde un motor V12 de 6.6 litros con cuatro turbocompresores que por sí solo entrega alrededor de 1,250 caballos de fuerza. A eso se suman tres motores eléctricos que aportan otros 600 caballos.

El resultado final alcanza unos 1,850 caballos de fuerza, una cifra que lo coloca en la conversación con los autos más extremos del planeta. Además, este conjunto fue desarrollado junto a Mahle Powertrain, lo que refuerza la seriedad del proyecto.

La experiencia no se queda solo en números. El motor puede girar hasta 9,800 rpm, ofreciendo una respuesta inmediata que conecta al conductor con el auto de una forma muy directa.

Dos versiones, dos formas de entender la velocidad

Zenvo decidió ofrecer el Aurora en dos variantes claramente diferenciadas. Por un lado está el Agil, pensado para quienes buscan sensaciones fuertes en circuito. Esta versión apuesta por la tracción trasera y una configuración enfocada en generar la mayor carga aerodinámica posible. Su aceleración de 0 a 60 mph ronda los 2.5 segundos.

Por otro lado aparece el Tur, una opción más orientada a viajes largos y uso en carretera. Aquí entra en juego la tracción total, que aporta mayor estabilidad y una conducción más equilibrada sin perder prestaciones.

El Zenvo Aurora. Crédito: Zenvo Automotive. Crédito: Cortesía

Ambas versiones comparten una base técnica muy avanzada, con motor central y un chasis monocasco de fibra de carbono. El peso arranca en apenas 2,843 libras, lo que mejora notablemente la relación entre potencia y masa.

Diseño con intención y tecnología de alto nivel

Cada superficie del Aurora cumple un propósito. La carrocería no solo busca ser atractiva, también gestiona el flujo de aire de manera eficiente. El aire circula por encima, por debajo y a través del vehículo, optimizando el rendimiento a altas velocidades.

En el desarrollo también participaron nombres importantes como Öhlins, encargados de la suspensión ajustable. Esto permite adaptar el comportamiento del auto según el tipo de conducción, algo clave en un vehículo de este nivel.

El interior del Zenvo Aurora. Crédito: Zenvo Automotive. Crédito: Cortesía

El Tur apuesta por líneas más elegantes y refinadas, mientras que el Agil lleva ese mismo lenguaje hacia un extremo más agresivo. En ambos casos, el resultado transmite precisión y carácter.

Exclusividad total y precios de otro nivel

Zenvo no busca volumen, busca exclusividad. La producción del Aurora estará limitada a solo 100 unidades en todo el mundo, repartidas entre sus dos versiones.

El precio se mueve entre $2,800,000 dólares y $3,000,000 dólares, dependiendo de la configuración. En Estados Unidos se comercializará a través de Manhattan Motorcars, aunque no se descarta que llegue a otros puntos del país.

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