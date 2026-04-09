Grave no, gravísimo: retiro en Ford por mala visibilidad

No es el tipo de noticia que una marca quiere protagonizar, pero tampoco es algo que se pueda ignorar. Ford decidió mover ficha y anunciar un retiro de gran escala que impacta a cientos de miles de vehículos en Estados Unidos, todos ellos pertenecientes a su gama más robusta y familiar.

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La cifra impresiona por sí sola. Son 422,613 unidades entre camionetas y SUV las que deberán pasar por revisión debido a un problema que, aunque pueda parecer menor, tiene implicaciones directas en la seguridad.

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El foco está puesto en los limpiaparabrisas, un elemento clave cuando las condiciones climáticas no acompañan.

Modelos afectados y alcance del problema

El llamado a revisión abarca tres modelos muy conocidos dentro del portafolio de la marca. La Ford Super Duty encabeza la lista con 326,239 unidades correspondientes a los años 2022 y 2023.

Le sigue la Ford Expedition con 79,164 vehículos fabricados entre 2021 y 2023. Por último aparece la Lincoln Navigator con 17,210 unidades del mismo periodo.

No estamos hablando de modelos marginales. Son vehículos ampliamente utilizados tanto para trabajo pesado como para uso familiar, lo que hace que este retiro tenga un impacto aún mayor en el día a día de muchos conductores.

Ford Expedition 2025 versión Tremor. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Qué está fallando exactamente

El origen del problema está en una pieza concreta del sistema de los limpiaparabrisas. Se trata de la placa de retención en la bisagra del brazo, un componente que, si no está correctamente fabricado, puede provocar que el mecanismo no funcione como debería.

En la práctica, esto puede derivar en comportamientos bastante problemáticos. Los limpiaparabrisas pueden moverse de forma irregular, detenerse sin previo aviso o incluso desprenderse completamente. Todo esto reduce drásticamente la visibilidad cuando más se necesita.

Ford ya ha registrado más de 1,500 reclamaciones relacionadas con este fallo. Afortunadamente no se han reportado accidentes ni lesiones vinculadas directamente, pero el riesgo está ahí, especialmente en situaciones de lluvia intensa.

¿Por qué la visibilidad es crítica?

Conducir un vehículo de gran tamaño ya implica ciertos desafíos. Si a eso se le suma una visibilidad comprometida, el margen de reacción se reduce considerablemente. En una pickup o un SUV de gran porte, cualquier segundo cuenta cuando el parabrisas deja de limpiarse correctamente.

La decisión de Ford responde a una lógica preventiva. Detectar el problema a tiempo y actuar antes de que se convierta en algo mayor es clave para evitar escenarios más graves.

Ford Lincoln Navigator. Crédito: Lincoln. Crédito: Cortesía

Lo que deben hacer los propietarios

La marca comenzará a notificar a los propietarios a partir de mediados de abril de 2026, pero no es necesario esperar a recibir la carta. Los conductores pueden verificar si su vehículo está afectado utilizando el número VIN en los canales oficiales.

Los concesionarios ya están listos para intervenir. Se realizará una inspección sin costo y, en caso necesario, se reemplazará la pieza defectuosa. Mientras llega una solución definitiva, estas revisiones permitirán asegurar que el sistema funcione correctamente.

Para quienes usan estos vehículos a diario, la recomendación es que si hay cualquier comportamiento extraño en los limpiaparabrisas, lo mejor es no dejarlo pasar y agendar una revisión cuanto antes. La seguridad, en este caso, depende de algo tan simple como poder ver bien el camino.

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