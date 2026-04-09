Nissan sacude China con un SUV híbrido de largo alcance

No hizo falta esperar días ni semanas para medir el impacto. Bastó media hora para que Nissan confirmara que tenía entre manos algo grande. Su nuevo SUV electrificado, el NX8, logró acumular 8,423 pedidos en apenas 30 minutos desde su lanzamiento oficial en China, una cifra que habla por sí sola del interés que ha despertado.

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La propuesta llega con un precio de entrada de $20,400 dólares, una cifra agresiva si se tiene en cuenta todo lo que ofrece.

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Nissan busca competir y quiere meterse de lleno en un mundo dominado por fabricantes locales que han elevado el listón tecnológico en el segmento de los vehículos de nueva energía.

Dos caminos, una misma ambición

El NX8 se presenta con dos alternativas bien definidas. Por un lado, una versión completamente eléctrica y, por otro, una opción con autonomía extendida que apunta directamente a quienes no quieren preocuparse por los puntos de carga en viajes largos.

Esta última es, sin duda, la más llamativa. Combina un motor 1.5 turbo con un propulsor eléctrico de 250 kW, lo que permite alcanzar hasta 1,450 kilómetros de autonomía total bajo el ciclo chino.

En modo completamente eléctrico puede recorrer hasta 310 kilómetros, suficiente para cubrir el día a día sin tocar una gota de combustible. Incluso cuando la batería se agota, mantiene un consumo contenido de 4.51 litros cada 100 kilómetros.

Parte trasera del Nissan NX8. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Carga ultrarrápida y cifras competitivas

En el caso de la variante 100% eléctrica, la apuesta gira en torno a la eficiencia y la velocidad de recarga. Gracias a su arquitectura de 800 voltios, puede alcanzar picos de carga de hasta 463 kW. Esto se traduce en recuperar del 10% al 80% de la batería en apenas 12 minutos.

Dependiendo de la configuración, el modelo ofrece potencias de 215 o 250 kW y una batería que llega hasta los 81 kWh, con una autonomía máxima de 650 kilómetros bajo homologación china.

Tecnología que apunta alto

El interior también refleja el salto que Nissan quiere dar. Tres pantallas de alta definición dominan el espacio, impulsadas por el sistema Nissan OS 2.0 y el chip Qualcomm Snapdragon 8295P, que asegura una experiencia fluida y rápida.

Así se presenta el Nissan NX8. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

A esto se suma un sistema de conducción asistida desarrollado junto a Momenta, una firma tecnológica que ha ganado protagonismo en el desarrollo de soluciones de automatización. El sistema aprende de los hábitos del conductor y ofrece asistencia tanto en ciudad como en autopista, elevando el nivel de confort y seguridad.

¿Tiene futuro fuera de China?

Aunque este modelo ha sido concebido pensando en el mercado chino, su propuesta tecnológica encaja perfectamente con lo que Nissan podría necesitar en otras regiones.

En Europa, donde la marca ya cuenta con modelos como el Ariya o el LEAF, un SUV con estas características podría ampliar su oferta de forma significativa.

Por ahora no hay confirmación oficial sobre su llegada, pero ya se habla de una posible adaptación para mercados occidentales hacia 2026 o 2027. Si eso ocurre, podría hacerlo bajo el nombre de un modelo conocido reinventado para la era eléctrica.

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