Ver para creer: BMW prepara un i7 con baterías de otro nivel

BMW acaba de firmar uno de esos acuerdos que marcan un antes y un después, especialmente para su modelo eléctrico más exclusivo, el i7.

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La firma alemana decidió apoyarse en Rimac Technology, una compañía que se ha ganado el respeto del sector a base de innovación pura, para dar el siguiente paso en su berlina de lujo.

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La jugada no es menor. El objetivo es claro, llevar al i7 a un nivel donde no solo compita, sino que vuelva a marcar referencia dentro del segmento premium eléctrico.

Un salto técnico con sello Rimac

Detrás de este movimiento hay una idea bastante concreta. BMW quiere mejorar lo que ya tiene sin esperar a una generación completamente nueva. Por eso, el próximo i7 incorporará baterías desarrolladas junto a Rimac, la empresa croata responsable del impresionante Nevera.

El cambio más importante está en la adopción de nuevas celdas cilíndricas de formato 4695, dejando atrás las actuales. Este avance promete aumentar la densidad energética en torno a un 20%, lo que en la práctica se traduce en más autonomía sin sacrificar espacio ni peso.

Además, la producción estará cuidadosamente organizada. Las baterías se fabricarán en Croacia y luego viajarán a Alemania para el ensamblaje final del vehículo, manteniendo el estándar de calidad que caracteriza a la Serie 7.

BMW i7. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

Más autonomía y carga a otro nivel

Uno de los puntos donde el actual i7 comenzaba a quedarse algo rezagado era en la velocidad de carga. Eso está a punto de cambiar. Con la nueva arquitectura de 800 voltios, BMW apunta a potencias de hasta 400 kW.

En términos reales, esto podría significar recuperar gran parte de la batería en poco más de 20 minutos, un dato que lo coloca en línea con los mejores del mercado. A eso se suma una autonomía que, según las primeras estimaciones, podría acercarse a los 800 kilómetros bajo ciclo WLTP.

La Neue Klasse se cuela en la gama actual

Lo interesante de esta evolución es que no llega sola. BMW está trasladando rápidamente los avances de su futura plataforma Neue Klasse a modelos ya existentes. El i7 será uno de los primeros en beneficiarse de esta estrategia, integrando mejoras tanto en hardware como en software.

Manhart BMW XM. Crédito: Manhart. Crédito: Cortesía

Esto refuerza su papel como escaparate tecnológico de la marca. No es solo una berlina de lujo, es el lugar donde BMW prueba y muestra lo que viene para el resto de su gama eléctrica.

Pekín, escenario clave para su debut

La puesta de largo del nuevo i7 no será casual. BMW eligió el Salón del Automóvil de Pekín para mostrarlo al mundo, un detalle evidente a un mercado donde las berlinas de lujo electrificadas tienen cada vez más peso.

Allí se conocerán datos más concretos sobre sus prestaciones, incluyendo cifras de aceleración que podrían sorprender incluso en sus versiones más potentes. Si todo sigue el plan previsto, las primeras unidades deberían empezar a llegar a los clientes en unos meses.

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