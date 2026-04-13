BYD pisa Canadá y ya apunta directo a Estados Unidos

El mapa automotriz de Norteamérica empieza a moverse con nuevas piezas. BYD, uno de los gigantes chinos de vehículos eléctricos, decidió dar un paso firme en Canadá y no se trata de un movimiento menor. La marca no solo busca vender autos, sino instalarse con una estrategia que deja ver un objetivo mucho más ambicioso.

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Tras consolidar su presencia en México con una red amplia de concesionarios, la compañía ahora pone fichas en territorio canadiense.

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El plan es desplegar cerca de 20 concesionarios a lo largo de 2026, marcando un crecimiento sostenido en la región. Esta expansión no pasa desapercibida, sobre todo al sur de la frontera.

Canadá abre la puerta a los eléctricos chinos

El cambio de postura del gobierno canadiense resulta clave para entender este escenario. La decisión de permitir la importación de hasta 49,000 vehículos eléctricos chinos al año abre un mercado que hasta hace poco estaba prácticamente cerrado.

El modelo BYD SEAL 6 DM-i. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

Este nuevo contexto convierte a Canadá en una especie de puente estratégico. No solo amplía la oferta para los consumidores locales, también funciona como una plataforma ideal para que fabricantes como BYD se posicionen cerca de Estados Unidos.

Además, la compañía evalúa algo todavía más relevante: levantar una planta de producción en suelo canadiense. De concretarse, no solo facilitaría la distribución, también impulsaría la adopción de autos eléctricos y generaría empleo en el país.

El muro estadounidense sigue en pie

Mientras tanto, cruzar la frontera hacia Estados Unidos sigue siendo un desafío complejo. Las restricciones actuales, impulsadas por la administración de Donald Trump, mantienen altos aranceles y limitaciones tecnológicas que dificultan la entrada de marcas chinas.

El argumento principal gira en torno a la seguridad nacional y la competitividad de la industria local. Las automotrices estadounidenses y distintos grupos del sector han presionado para mantener estas barreras, temiendo el impacto que podría generar la llegada de competidores con costos más bajos.

Sin embargo, no todo está completamente cerrado. En recientes declaraciones, el propio Trump dejó entrever una posible apertura, siempre que las empresas extranjeras fabriquen sus vehículos dentro del país.

Sede de BYD Design. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

Una competencia que preocupa a la industria

El avance de BYD y otras marcas chinas como Geely no solo genera ruido político, también despierta preocupación en el sector automotor. Empresas como Stellantis, Ford y General Motors ven en estos movimientos una amenaza directa a su participación en el mercado.

El punto crítico está en la capacidad de producción y los precios. Las compañías chinas han demostrado que pueden fabricar vehículos a gran escala con costos más bajos, lo que podría inclinar la balanza en un mercado altamente competitivo.

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