Cinco autos casi indestructibles que lo aguantan todo

No todos los autos están hechos para acompañarte toda la vida, pero hay algunos que se acercan bastante. Son esos modelos que siguen arrancando cada mañana, incluso después de años de uso intenso, viajes largos y condiciones que pondrían en aprietos a cualquier vehículo promedio.

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La durabilidad no siempre es el primer argumento de venta, pero para muchos conductores es el más importante. Porque más allá del diseño o la tecnología, lo que realmente pesa con el tiempo es la confianza. Y ahí es donde algunos modelos se ganaron una fama difícil de igualar.

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Toyota Land Cruiser, el rey de la resistencia

Hablar de durabilidad sin mencionar al Land Cruiser es casi imposible. Este todoterreno japonés se ganó su lugar a base de hechos, no de promesas. Es común encontrar unidades con cientos de miles de kilómetros que siguen funcionando en condiciones extremas.

Su fortaleza está en una construcción robusta y una mecánica pensada para durar. No es casualidad que sea el favorito en regiones donde la fiabilidad no es un lujo, sino una necesidad.

Honda Accord, el confiable de todos los días

El Accord representa otra forma de resistencia. No necesita caminos difíciles para demostrarlo, su terreno es el uso cotidiano. Este sedán ha sido durante décadas una opción segura para quienes buscan un auto que no dé dolores de cabeza.

Muchos ejemplares superan sin problemas los 300,000 kilómetros, algo que habla bien de su ingeniería. Es de esos autos que envejecen bien, tanto en mecánica como en experiencia de manejo.

Toyota Hilux, la que no se rompe

La Hilux tiene fama de indestructible, y no es exageración. Ha sido sometida a pruebas extremas en todo tipo de entornos y sigue adelante como si nada. En mercados exigentes como Australia o América Latina, es una herramienta de trabajo más que un simple vehículo.

Su capacidad para resistir abuso constante la convierte en una aliada clave para quienes necesitan algo más que transporte.

Nueva Toyota Hilux. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Subaru Outback, equilibrio en cualquier terreno

El Outback combina lo mejor de varios mundos. Tiene el confort de un auto familiar, pero también la capacidad de enfrentar climas complicados. Su sistema de tracción integral y su motor bóxer le dan una ventaja clara en condiciones adversas.

Es una opción muy valorada en zonas de nieve o montaña, donde la durabilidad también implica seguridad.

La Outback Wilderness 2026 viene con 9.5 pulgadas de espacio desde el suelo. Crédito: Subaru | Cortesía

Mercedes-Benz Clase G, lujo que también resiste

No todos los autos duraderos son utilitarios. El Clase G demuestra que el lujo y la resistencia pueden convivir. Nació con un enfoque militar, pero con el tiempo se convirtió en un ícono tanto en ciudad como fuera de ella.

Su construcción sólida y su capacidad para acumular kilómetros sin perder prestaciones lo mantienen como una referencia en su segmento.

Mercedes-Benz Clase G. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

Elegir un vehículo no se trata solo de lo que ofrece hoy, sino de cómo se comporta con el paso del tiempo. Estos modelos no solo cumplen, también construyen reputación con cada kilómetro recorrido.

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