Caliente: así arrancó 2026 en ventas de autos en EE.UU.

Arrancar el año con el pie derecho no es solo una frase hecha en la industria automotriz. Para muchas marcas, los primeros meses de 2026 marcaron el tono de lo que puede venir.

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Entre cambios en incentivos, gasolina cara y clientes más selectivos, el mercado se movió más de lo esperado.

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El contexto no ayudó demasiado. La eliminación del crédito fiscal para autos eléctricos golpeó fuerte a varios fabricantes, mientras que el aumento en el precio del combustible volvió a cambiar las prioridades de compra. Aun así, hubo quienes encontraron la fórmula para crecer, mientras otros quedaron claramente rezagados.

Ram pisa fuerte y se queda con el protagonismo

Si hay un nombre que sobresale en este inicio de año es Ram. La marca logró vender 98,425 unidades en el trimestre, lo que representa un crecimiento del 25% frente al mismo periodo del año pasado.

Gran parte del mérito está en la Ram 1500, que alcanzó 59,828 unidades con un aumento del 27%. La línea Heavy Duty también acompañó con 38,597 unidades y una subida del 21%. En conjunto, el resultado habla de una estrategia clara y efectiva.

El dato no es menor si se tiene en cuenta que rivales tradicionales como Chevrolet Silverado o Ford F-Series no tuvieron el mismo impulso. En un escenario donde muchos pensaban que el precio del combustible jugaría en contra, las pickups demostraron que siguen siendo una apuesta segura para el público estadounidense.

El Mustang resiste cuando otros caen

Los deportivos no viven su mejor momento, pero siempre hay excepciones. El Ford Mustang volvió a demostrar que su nombre todavía pesa. En el primer trimestre logró vender 14,074 unidades, lo que significa un crecimiento del 50%.

No es un dato menor en un segmento donde varios modelos han ido desapareciendo o perdiendo relevancia. El Mustang mantiene ese vínculo emocional con los compradores que otros no logran replicar.

Nissan encuentra equilibrio en medio del cambio

Para Nissan, el trimestre fue una mezcla de sensaciones. Mientras sus autos tradicionales cayeron un 38%, el empuje de SUVs y camionetas logró compensar la caída con un crecimiento del 16%.

Modelos como Frontier, Pathfinder o Rogue fueron claves para sostener el resultado. En contraste, el eléctrico Leaf tuvo un golpe importante al caer un 71% con apenas 668 unidades vendidas.

La lectura es bastante clara. El cliente hoy parece inclinarse por vehículos versátiles y familiares, dejando en segundo plano algunas propuestas eléctricas.

Premium y eléctricos que sí avanzan

Dentro del segmento premium, el BMW X3 fue uno de los grandes protagonistas. Con 17,767 unidades vendidas y un crecimiento del 58%, el modelo confirma que su actualización reciente está dando resultados.

En el mundo eléctrico también hubo excepciones interesantes. Toyota y Lexus lograron destacarse con propuestas que sí conectaron con el público. El Toyota bZ alcanzó 10,029 unidades con un crecimiento del 79%, mientras que el Lexus RZ sorprendió con un aumento del 207% y 4,456 unidades vendidas.

Estos números muestran que, aunque el segmento eléctrico enfrenta dificultades, todavía hay espacio para propuestas bien ejecutadas.

Stellantis y otros nombres que no levantan

No todo fueron buenas noticias. Stellantis tuvo un trimestre complicado, especialmente con sus modelos eléctricos. El Jeep Wagoneer S apenas llegó a 175 unidades, el Dodge Charger Daytona a 240 y el Fiat 500e a solo 68.

Curiosamente, la versión a gasolina del Charger logró 1,672 unidades, lo que deja en evidencia hacia dónde se está inclinando el consumidor en este momento.

Otras marcas también sintieron el golpe. Alfa Romeo cayó un 53% con apenas 919 unidades, mientras Buick bajó un 33%. Cadillac tampoco escapó a la tendencia negativa, con una caída del 26% afectada por varios de sus modelos clave.

El caso del Honda Prelude también llamó la atención. Su debut dejó 795 unidades, una cifra que queda por debajo de lo que muchos esperaban.

Las pickups y SUVs siguen siendo el motor principal del mercado, mientras que los eléctricos atraviesan un momento más complejo sin incentivos que los respalden.

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