El Toyota Land Cruiser que no esperaste jamás ya está aquí

El regreso del Toyota Land Cruiser al mercado estadounidense ya había dejado claro que seguía siendo una referencia entre los todoterreno, y ahora, con la actualización para 2027, busca afinar aún más esa fórmula que lo hizo tan respetado.

Lee también: No tienen comparación: autos más rápidos de EE.UU. en 2026

La propuesta no cambia radicalmente, pero sí se siente más completa. Toyota apuesta por pequeños ajustes que, en conjunto, elevan la experiencia tanto en el día a día como fuera del asfalto.

Puedes leer: Se detienen los robotaxis en Nueva York y ya hay polémica

La idea es mantener su carácter robusto mientras suma confort y tecnología para un público más amplio.

Cambios sutiles que marcan diferencia

A primera vista, el Land Cruiser 2027 conserva la silueta que ya conocemos. Sin embargo, hay detalles que hacen la diferencia cuando se lo pone a prueba en terrenos exigentes. Uno de los más interesantes es la incorporación de una entrada de aire elevada, pensada para mejorar su desempeño en condiciones complicadas.

También aparece un nuevo color llamado “Inked”, que refuerza su imagen más moderna sin perder ese aire clásico que lo distingue. Toyota mantiene las dos variantes de diseño, una más ligada a la tradición y otra con un enfoque más contemporáneo.

La versión 1958 Heritage Design apuesta por líneas más rectas, una estética robusta y elementos que remiten directamente al modelo original. Faros redondos, parrilla clásica y proporciones bien marcadas forman parte de su identidad.

Por otro lado, la versión estándar ofrece un look más actual, con faros delgados y una presencia que recuerda a generaciones más recientes. La mejora en la visibilidad también juega un papel importante, especialmente en caminos difíciles.

Interior del Toyota Land Cruiser 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Preparado para cualquier terreno

Bajo el capó no hay sorpresas en cuanto a concepto, pero sí en rendimiento. El sistema híbrido i-Force Max sigue siendo protagonista, combinando un motor de 2.4 litros con una potencia total de 326 caballos y 465 lb-pie de torque.

La tracción integral permanente y el conjunto de asistencias todoterreno lo convierten en un vehículo realmente capaz. Sistemas como el Crawl Control, el control de descenso y el Multi-Terrain Select permiten adaptarlo a diferentes superficies sin complicaciones.

A eso se suma el Multi-Terrain Monitor, que facilita la conducción en zonas complejas mostrando lo que sucede alrededor del vehículo en tiempo real. Todo esto se apoya en la plataforma TNGA-F, que aporta rigidez y estabilidad en cualquier escenario.

Más comodidad sin perder esencia

El interior mantiene ese equilibrio entre funcionalidad y confort que caracteriza al modelo. Hay espacio suficiente para viajar cómodo, con asientos delanteros eléctricos que incluyen calefacción y ventilación.

Para 2027, el paquete premium suma aún más comodidades, como asientos traseros con las mismas funciones, algo que se agradece en viajes largos o climas extremos.

Toyota Land Cruiser 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

En cuanto a tecnología, el sistema multimedia ofrece una pantalla de 8 pulgadas de serie y una opción de 12,3 pulgadas para quienes buscan una experiencia más completa. La conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto está presente, junto con múltiples puertos USB-C y carga inalámbrica.

El sistema de sonido JBL con 14 altavoces eleva la experiencia dentro del habitáculo, mientras que el inversor de 2,400 W se convierte en un aliado ideal para escapadas al aire libre.

Seguridad y precio competitivo

Toyota no descuida el apartado de seguridad. El Land Cruiser 2027 incorpora el paquete Toyota Safety Sense 3.0, que incluye funciones como frenado automático con detección de peatones, control de crucero adaptativo y asistente de mantenimiento de carril.

La llegada a los concesionarios está prevista para la primavera de 2026. En cuanto a precios, la versión 1958 partirá desde $57,880 dólares, mientras que la variante estándar comenzará en $64,000 dólares.

Seguir leyendo:

Caliente: así arrancó 2026 en ventas de autos en EE.UU.

Confuso: Google quiere cambiar tu auto con Android abierto

Cinco autos casi indestructibles que lo aguantan todo