GMC prepara un SUV todoterreno con nombre histórico

Las marcas saben que hay nombres que no se olvidan. Algunos modelos logran quedarse en la memoria colectiva y, tarde o temprano, vuelven a aparecer cuando la industria necesita reconectar con su esencia. En ese contexto, GMC parece estar mirando hacia atrás para tomar impulso.

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El nombre Jimmy vuelve a circular con fuerza dentro de la marca estadounidense. Se trata de un SUV que tuvo presencia entre 1985 y 2005 y que, en su momento, supo ganarse un lugar como una opción robusta y confiable, muy ligada al espíritu todoterreno.

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Hoy, el escenario es distinto, pero la intención parece clara. GMC estaría analizando recuperar ese nombre para sumarlo a su gama actual, que incluye modelos como Terrain, Acadia, Yukon y Hummer EV.

Un hueco en la gama que pide un todoterreno puro

Más allá del crecimiento del segmento SUV, hay algo que GMC todavía no cubre del todo. Sus modelos actuales combinan capacidades off-road con mucho confort, pero no hay uno que apunte directamente a un uso más extremo fuera del asfalto.

Ahí es donde encajaría el nuevo Jimmy. Según distintos reportes, la idea es desarrollar un vehículo con una personalidad más aventurera, pensado para quienes buscan salir del camino sin preocuparse demasiado por el lujo excesivo.

La propuesta sería ubicarlo entre Terrain y Acadia, ocupando un espacio intermedio pero con una identidad muy marcada. No se trataría solo de sumar otro modelo, sino de ofrecer algo diferente dentro del portafolio.

Aprender de errores del pasado

En la industria automotriz, no todos los regresos funcionan como se espera. El caso del Chevrolet Blazer todavía está fresco. Su reinterpretación moderna apostó por un enfoque más deportivo y urbano, alejándose de lo que muchos fanáticos esperaban.

La GMC Acadia Denali 2024 de cerca. Crédito: GMC. Crédito: Cortesía

GMC parece haber tomado nota de esa experiencia. La intención con el Jimmy sería justamente la contraria. Recuperar ese ADN todoterreno que lo hizo popular, con una construcción más tradicional y enfocada en la resistencia.

Por eso, todo apunta a que utilizaría una arquitectura de carrocería sobre bastidor, una solución clave para quienes realmente buscan capacidades off-road. Además, compartiría base con modelos como la GMC Canyon y la Chevrolet Colorado, lo que garantizaría una estructura sólida y preparada para condiciones exigentes.

Potencia y carácter para una nueva etapa

Otro punto interesante está en la posible oferta mecánica. Se habla de un motor base de cuatro cilindros turbo de 2.7 litros, capaz de generar 310 caballos de fuerza y 430 lb-pie de torque, una configuración que ya demostró buenos resultados en otros modelos de General Motors.

Sin embargo, también aparece la posibilidad de una variante más potente. GMC podría apostar por un motor V8 como opción, algo que reforzaría ese carácter más tradicional y robusto que muchos esperan de un vehículo con este nombre.

GMC Acadia AT4 2024. Crédito: GMC. Crédito: Cortesía

Un regreso que todavía no es oficial

Por ahora, todo se mueve en el terreno de los informes y las filtraciones. No hay confirmación oficial por parte de la marca, pero las señales son suficientes como para pensar que algo se está gestando.

La expectativa es alta, sobre todo entre quienes recuerdan al Jimmy original y esperan una reinterpretación fiel a su esencia.

GMC tiene la oportunidad de hacer las cosas bien, recuperando un nombre con historia y adaptándolo a las necesidades actuales sin perder su identidad.

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