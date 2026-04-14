Toyota arrasa por un detalle que no deja de sorprender

La fiabilidad no suele hacer ruido, pero cuando falla, se nota. Por eso, cada vez que aparece un informe serio sobre qué marcas pisan menos el taller, el interés es inmediato. Y en esta ocasión, el resultado vuelve a colocar a Toyota en un lugar que conoce muy bien.

Lee también: GMC prepara un SUV todoterreno con nombre histórico

Un análisis basado en 380,000 vehículos en Estados Unidos confirma que la marca japonesa ha recuperado el primer puesto en fiabilidad. No es un dato menor.

Puedes leer: El Toyota Land Cruiser que no esperaste jamás ya está aquí

En un mercado donde la tecnología avanza a gran velocidad, mantener la consistencia mecánica se ha convertido en un desafío que no todos logran superar.

El clásico Land Cruiser 76. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Toyota vuelve a marcar el ritmo

El estudio ha evaluado a 26 fabricantes presentes en el mercado estadounidense, dejando fuera a las marcas chinas por restricciones comerciales. Dentro de ese grupo, Toyota lidera con un 66% de fiabilidad, una cifra que refleja el buen comportamiento general de toda su gama.

Los modelos híbridos siguen siendo el pilar fundamental de este resultado. Son coches que llevan años en evolución constante y que han logrado equilibrar eficiencia y durabilidad. También suman puntos los eléctricos y los híbridos enchufables, aunque su peso todavía es menor dentro del total.

Subaru Trailseeker 2026. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

Subaru no se baja del podio

Durante los últimos años, Subaru había conseguido posicionarse como la referencia en este tipo de estudios. Ahora queda en segundo lugar con un 63%, muy cerca de Toyota.

La diferencia es tan ajustada que prácticamente se trata de un empate técnico. Además, si se mira hacia atrás, el año pasado Subaru lideraba con un 68% frente al 62% de Toyota. Este cambio de posiciones deja claro que la pelea por la fiabilidad está lejos de resolverse.

El tercer puesto lo ocupa Lexus con un 60%. Comparte muchas soluciones mecánicas con Toyota, lo que hace aún más interesante la ligera diferencia en puntuación. El informe no entra en detalles sobre este punto, pero la distancia está ahí.

Presentación de Lexus en el Japan Mobility Show 2025. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

Tesla escala y Mazda pierde terreno

Uno de los movimientos más llamativos del ranking lo protagoniza Tesla. La marca estadounidense sube ocho posiciones y se coloca en el noveno puesto. Parte de esta mejora se explica por ajustes en el Model 3 y la actualización del Model Y.

Aun así, no todo juega a su favor. El Cybertruck sigue generando problemas que afectan la valoración global, especialmente en aspectos relacionados con su hardware.

Mazda, en cambio, vive la situación opuesta. La marca japonesa cae del sexto al catorce lugar. Las primeras conclusiones apuntan a dificultades con sus nuevas mecánicas electrificadas, sobre todo en las versiones híbridas enchufables.

El Tesla Model Y Performance 2026. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Europa se mantiene en la zona media

Las marcas europeas aparecen en posiciones intermedias dentro del ranking. Audi se sitúa en el puesto 13 con un 44% de fiabilidad, Volkswagen en el 16 con un 42% y Mercedes-Benz en el 19 con un 41%.

En el último lugar queda Rivian con un 24%, cerrando la clasificación como la marca menos fiable del estudio.

Seguir leyendo:

Sin plan B, desde Jaguar fueron bastante contundentes

BYD pisa Canadá y ya apunta directo a Estados Unidos

No tienen comparación: autos más rápidos de EE.UU. en 2026