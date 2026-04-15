El nuevo taxi eléctrico de BYD apunta directo a Toyota

Mover pasajeros ya no es solo un negocio, es una batalla tecnológica. En ese terreno, las marcas juegan fino porque ganar presencia en las calles puede significar ingresos constantes, pero también desgaste de imagen. Ahí es donde BYD decidió hacer algo distinto y separar las cosas con una nueva jugada.

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La firma china puso en marcha Linghui, su quinta submarca, con un enfoque muy claro en el transporte profesional. Su primer modelo ya está circulando y responde al nombre de e7, una berlina eléctrica de tamaño medio que llega con argumentos pensados para quienes viven al volante.

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El precio se mueve entre $12,000 dólares y $14,400 dólares, cifras que lo colocan directamente como alternativa a los híbridos que dominan el sector. La intención es clara, reemplazar poco a poco a esos modelos que hoy son parte del paisaje urbano en muchas ciudades.

Un coche pensado para trabajar, no para lucirse

El e7 no busca impresionar con lujo innecesario. Su objetivo es maximizar el tiempo en ruta y reducir las paradas. Por eso, BYD lo desarrolló bajo estándares de uso intensivo, con una batería diseñada para durar hasta 6 años o 600,000 kilómetros.

Las pruebas de resistencia han sido exigentes, incluso duplicando lo que normalmente se exige a un vehículo particular. Aquí la lógica es simple, si el coche pasa más tiempo rodando, el negocio es más rentable.

Autonomía y carga que cambian las reglas

Con 4,78 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,82 metros, el e7 se ubica en un segmento competitivo. Sin embargo, lo que realmente marca la diferencia es su tecnología.

El Linghui e7 de BYD. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

La versión más capaz alcanza los 550 kilómetros de autonomía, mientras que la variante de entrada se queda en 450 kilómetros. Pero lo más llamativo está en la recarga. El sistema permite pasar del 10% al 80% en apenas 7 minutos y llegar hasta el 97% en solo 9 minutos.

Ese dato cambia completamente la dinámica del trabajo diario, porque reduce al mínimo los tiempos muertos. Además, BYD incluye un año de carga gratuita con la compra del vehículo, un incentivo directo para quienes buscan reducir costos operativos.

Un interior práctico con tecnología útil

Dentro del e7 no hay espacio para complicaciones innecesarias. La propuesta es funcional, con una pantalla central de 15,6 pulgadas y un cuadro digital que cumple sin distracciones.

La verdadera apuesta está en el sistema de voz. Gracias al reconocimiento en cuatro zonas, tanto conductor como pasajeros pueden interactuar con el vehículo de forma independiente. Esto permite ajustar funciones como la climatización o la música sin interrumpir la conducción ni generar confusión.

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