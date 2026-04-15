Nightingale: Rolls-Royce se lució con el modelo imposible

Hablar de exclusividad en el mundo automotor suele ser exagerado, pero hay casos que realmente justifican el término. Rolls-Royce vuelve a mover la aguja con una propuesta que no busca agradar a todos, sino conquistar a un grupo muy específico que entiende el lujo como una experiencia total.

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El nuevo Nightingale entra en escena como una pieza casi artesanal, pensada más como objeto de colección que como simple medio de transporte.

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Este descapotable eléctrico de dos plazas no es un lanzamiento masivo ni pretende serlo. Se trata de una producción extremadamente limitada, apenas 100 unidades, con entregas previstas a partir de 2028. La marca británica deja claro que su mirada está puesta en un futuro donde la electrificación no está reñida con el refinamiento más extremo.

Diseño que mezcla historia y vanguardia

El Nightingale no surge de la nada. Hay una clara intención de reinterpretar épocas doradas del diseño, especialmente influencias del estilo Streamline Moderne y los experimentos “EX” de los años 20. Esa herencia se traduce en una silueta larga y elegante que roza los 5,8 metros, una cifra que lo pone cerca del tamaño de un Rolls-Royce Phantom, aunque su enfoque es completamente distinto.

Su lenguaje visual se sostiene en tres ideas clave. La transición de líneas verticales a formas fluidas le da protagonismo a una parrilla imponente que se integra de manera natural con la carrocería. A eso se suma un fuselaje central que recuerda al casco de un yate y unas superficies que parecen alas en movimiento, generando una presencia única.

Las llantas de 24 pulgadas, las más grandes que haya montado la marca, aportan un toque dramático. Su diseño evoca hélices marinas, reforzando esa conexión con el mundo náutico que se percibe en cada rincón del auto.

El Rolls-Royce Nightingale. Crédito: Rolls-Royce. Crédito: Cortesía

Un interior pensado como obra de arte

Puertas adentro, el Nightingale apuesta por una experiencia sensorial completa. Todo está diseñado para dos ocupantes, como si se tratara de un salón privado en movimiento. Uno de los elementos más llamativos es el sistema Starlight Breeze, que lleva el concepto del techo estrellado a otro nivel con 10,500 puntos de luz que reaccionan a patrones inspirados en el canto de un ruiseñor.

La artesanía es protagonista. Cuero trabajado a mano, detalles en madera Blackwood con patrones en forma de “V” y compartimentos ocultos mecanizados en aluminio pulido forman parte de un conjunto que prioriza tanto la estética como la funcionalidad. Incluso hay soluciones ingeniosas, como un reposabrazos que se desplaza para revelar espacios ocultos para objetos personales.

Rolls-Royce Nightingale. Crédito: Rolls-Royce. Crédito: Cortesía

Silencio, potencia y electrificación

Debajo de toda esa elegancia se esconde una mecánica completamente eléctrica. El Nightingale sigue el camino iniciado por el Rolls-Royce Spectre, aunque lleva la propuesta un paso más allá en términos de refinamiento.

El sistema está compuesto por dos motores eléctricos que entregan alrededor de 577 caballos de fuerza. Más allá de la cifra, lo que realmente define la experiencia es el nivel de silencio.

La marca ha trabajado en eliminar prácticamente cualquier ruido, desde vibraciones hasta el sonido del viento, logrando una sensación de desplazamiento que recuerda a un yate deslizándose sobre el agua.

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