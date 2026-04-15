Nissan revive el Xterra con un adelanto cargado de actitud

El Xterra es un nombre que vuelve a tomar fuerza ahora que Nissan decidió mostrar las primeras pistas de su regreso. La marca japonesa no soltó toda la información, pero sí lo suficiente como para despertar curiosidad.

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Un teaser frontal fue suficiente para dejar claro que el nuevo Xterra no quiere ser un SUV más. Apunta a recuperar ese espíritu aventurero que lo hizo popular en su momento, aunque con una lectura mucho más actual.

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El calendario ya está marcado. La nueva generación llegará hacia finales de 2028, lo que marcará el retorno de un modelo que se despidió en 2015 y que ahora busca una segunda oportunidad en un mercado completamente distinto.

Un diseño que vuelve a lo esencial

La primera imagen publicada deja ver un frontal robusto, con líneas más marcadas y una presencia que no pasa desapercibida. No hay datos técnicos todavía, pero sí señales claras de hacia dónde apunta el diseño.

Los faros divididos siguen la tendencia actual de la marca, mientras que la iluminación en tono ámbar refuerza esa identidad off-road que siempre caracterizó al modelo. También aparece un color amarillo que no es casualidad, ya que remite directamente a las primeras generaciones que se ganaron un lugar entre los fanáticos.

Hay otro detalle interesante. Su silueta y proporciones parecen acercarlo bastante a la Nissan Frontier, lo que sugiere que podría compartir plataforma. Si se confirma, eso implicaría una base sólida pensada para resistir el uso fuera del asfalto.

Nostalgia bien utilizada

El regreso del Xterra no es un capricho. Nissan sabe que hay un público que todavía recuerda con cariño a ese SUV que combinaba simplicidad, resistencia y buen desempeño fuera de ruta.

El modelo original, lanzado a fines de los años 90, logró posicionarse rápidamente como una opción confiable para quienes buscaban aventura sin complicaciones. Con el tiempo, esa fórmula perdió fuerza, en parte por el aumento en el costo del combustible y la falta de eficiencia frente a nuevas alternativas.

El potente motor de la Nissan Patrol Nismo 2026. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Hoy el contexto es distinto. Las nuevas tecnologías permiten ofrecer mejores consumos sin resignar capacidades. Eso abre la puerta para que el Xterra vuelva con una propuesta más equilibrada, adaptada a las exigencias actuales.

Producción local y mirada al futuro

Uno de los puntos clave en esta nueva etapa será su fabricación en Estados Unidos, específicamente en la planta de Mississippi. Este movimiento no solo apunta a reducir costos, también refuerza la presencia de la marca en un mercado clave.

Además, el Xterra no llegará solo. Forma parte de una estrategia más amplia que incluye varios modelos sobre plataforma de chasis independiente. Entre ellos habrá SUV medianos, versiones de tres filas e incluso novedades dentro de Infiniti.

Por ahora, la gran incógnita pasa por su motorización. No hay confirmaciones oficiales, pero todo indica que podría incorporar algún tipo de sistema híbrido, siguiendo la tendencia del mercado y otros lanzamientos como el Rogue electrificado.

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