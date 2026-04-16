Distinto: nuevo SUV eléctrico que no busca gustarle a todos

De cara a su próxima generación, el Nissan Juke redobla la apuesta con una transformación profunda que no solo afecta su diseño, sino también su esencia mecánica.

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Con más de 1,500,000 unidades vendidas a lo largo de su historia, este modelo se ganó un lugar propio dentro del segmento de los crossovers compactos. Su nueva evolución apunta a mantenerse fiel a esa personalidad rebelde, pero adaptándose a un contexto donde la electrificación ya no es una opción, sino una obligación.

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Un diseño que no pasa desapercibido

Las primeras imágenes oficiales del Nissan Juke 2027 dejan claro que el enfoque sigue siendo arriesgado.

La carrocería adopta formas más marcadas, con superficies cargadas de volumen y un lenguaje visual que apuesta por lo geométrico. No es un SUV que intente ser discreto.

Se mantienen algunos rasgos conocidos, como los faros divididos. En la parte superior aparecen luces LED estilizadas, mientras que los grupos principales se ubican más abajo con una forma hexagonal bien definida. A esto se suman pasos de rueda bien marcados, manijas traseras ocultas en las ventanillas y una zaga con ópticas más compactas.

El resultado es un vehículo que refuerza su identidad y deja claro que seguirá siendo una opción para quienes buscan algo distinto dentro de un mercado cada vez más homogéneo.

Nissan Juke 2027. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Plataforma eléctrica y nueva etapa del Nissan Juke 2027

El salto más importante está bajo la carrocería. Esta nueva generación abandona por completo los motores de combustión y se apoya en una plataforma pensada exclusivamente para vehículos eléctricos. Se trata de una arquitectura compartida con otros modelos de la marca, lo que le permite aprovechar soluciones ya probadas.

Todo indica que incorporará una batería de 52 kWh junto a un motor eléctrico de 177 CV. Con esta configuración, la autonomía estimada se ubica en torno a los 450 km, una cifra que lo coloca dentro de lo esperado para su categoría. También incluirá tecnología V2G, lo que le permitirá devolver energía a la red eléctrica cuando sea necesario.

El Nissan Juke 2027. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Filosofía intacta en la era eléctrica

Desde la propia marca explican que el espíritu del Nissan Juke sigue intacto, incluso en esta nueva etapa. “El Juke siempre se ha caracterizado por un diseño audaz y la voluntad de desafiar las convenciones. Con esta tercera generación, trasladamos ese espíritu a la era eléctrica. Al ser nuestro primer Juke totalmente eléctrico, nos ayudará a llegar a nuevos clientes y a ampliar las opciones dentro de nuestra gama electrificada”.

La producción se llevará a cabo en la planta de Sunderland, en Reino Unido, un punto clave dentro de la estrategia industrial de la compañía. Su llegada al mercado está prevista para la primavera de 2027.

En cuanto a su posicionamiento, se espera que mantenga una política de precios competitiva dentro del segmento eléctrico. Las estimaciones lo sitúan con un valor inicial cercano a los $30,000 dólares, una cifra que podría convertirlo en una alternativa atractiva frente a otros SUVs eléctricos compactos.

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