Hay alerta en minivans familiares de Honda por una falla

Quienes eligen una minivan suelen hacerlo por una razón clara, buscan espacio, practicidad y, sobre todo, tranquilidad al volante.

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Por eso, cuando aparece un problema de seguridad en un modelo tan popular, la noticia no tarda en generar ruido. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con una de las minivans más conocidas del mercado.

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La situación no es menor. Más de 440,000 Honda Odyssey fabricadas entre 2018 y 2022 están siendo retiradas tras detectarse un fallo que afecta directamente a uno de los sistemas más importantes del vehículo, los airbags.

Se trata de un componente que está pensado para salvar vidas, pero que en este caso podría convertirse en un riesgo inesperado.

Un fallo que activa airbags sin impacto

El problema detectado tiene que ver con el sistema encargado de gestionar el despliegue de los airbags. Este conjunto utiliza sensores para interpretar movimientos bruscos o impactos, y decidir cuándo es necesario activarlos. Sin embargo, en estas unidades se encontró que el margen de sensibilidad no está correctamente ajustado.

Retiran miles de Honda Odyssey. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Esto significa que situaciones cotidianas como pasar por un bache, subir un reductor de velocidad o incluso golpear un objeto pequeño en la carretera pueden ser interpretadas como un accidente real. En consecuencia, los airbags laterales o de cortina podrían desplegarse sin previo aviso.

El riesgo no es menor. La velocidad a la que se inflan estos dispositivos es muy alta, y su activación inesperada puede provocar lesiones a los ocupantes, especialmente si no existe una colisión que justifique su uso.

Datos que encendieron las alarmas

Aunque en un principio no se consideró como un problema crítico, los reportes acumulados terminaron cambiando la postura.

Se registraron al menos 130 reclamaciones de garantía vinculadas a este fallo, junto con 25 casos de personas lesionadas. Afortunadamente, no se han reportado víctimas fatales.

Los incidentes no son recientes. Existen antecedentes que se remontan a 2017 y que se extendieron hasta abril de 2026. Con el paso del tiempo y el aumento de los casos, las autoridades comenzaron a prestar mayor atención a la situación.

Honda Odyssey 2026. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Intervención y llamado a revisión de las Honda Odyssey

La revisión del caso llevó a que se iniciara una investigación más profunda, lo que finalmente derivó en un llamado oficial a revisión. Las unidades afectadas deberán pasar por un concesionario autorizado para solucionar el problema.

La marca ya comenzó a contactar a los propietarios de las Honda Odyssey mediante notificaciones por correo. La solución contempla la reprogramación del sistema que controla los airbags o, en algunos casos, el reemplazo completo del módulo electrónico encargado de su funcionamiento.

Todo el proceso será gratuito para los usuarios, algo fundamental teniendo en cuenta la magnitud del retiro. También se habilitaron canales de consulta para que los propietarios puedan verificar si su vehículo está incluido.

Si alguien tiene una minivan de este modelo correspondiente a los años mencionados, lo recomendable es actuar cuanto antes. Revisar el número de identificación del vehículo y coordinar una visita al concesionario puede evitar situaciones incómodas o incluso peligrosas.

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