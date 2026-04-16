BMW iX deja EE.UU. y abre paso a una nueva era

No todos los días una marca decide bajar del escenario a uno de sus modelos eléctricos más representativos. Sin embargo, eso es exactamente lo que acaba de confirmar BMW con el iX, su SUV eléctrico más distintivo, que dejará de venderse en Estados Unidos una vez finalice el ciclo del modelo 2026.

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La noticia llega en un momento particular. El vehículo acaba de recibir una actualización importante, lo que hacía pensar que todavía tenía recorrido dentro del mercado norteamericano.

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Aun así, la decisión ya está tomada y forma parte de un plan más amplio que va mucho más allá de un solo modelo.

La explicación oficial de BMW

La confirmación no tardó en llegar y lo hizo con un mensaje bastante claro por parte de la compañía: “Nuestro éxito en EE.UU. se basa en una amplia y flexible cartera de tren motriz que nos permite navegar en un entorno dinámico mientras seguimos evolucionando nuestra gama. Como parte de este progreso, concluimos la asignación del BMW iX en EE.UU. mientras nos preparamos para la próxima generación de nuestros vehículos totalmente eléctricos”.

Lejos de hablar de un fracaso, la marca deja entrever que se trata de un ajuste estratégico. El iX, que debutó en el mercado estadounidense como modelo 2022, simplemente cumple su ciclo dentro de una hoja de ruta que apunta a algo más ambicioso.

Referencia de la BMW iX3 2024. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

Un SUV eléctrico que no pasó desapercibido

Desde el primer momento, el BMW iX se plantó como una propuesta distinta. Su diseño rompía con lo tradicional dentro de la marca, con líneas llamativas y una estética que generaba tanto admiración como debate. No era un SUV pensado para pasar desapercibido.

Pero su mayor fortaleza estaba en la experiencia de manejo. Silencioso, cómodo y con un enfoque claramente premium, supo ganarse el reconocimiento tanto de usuarios como de especialistas. En carretera ofrecía una autonomía sólida y una calidad de rodadura que lo ponía a la altura de lo mejor del segmento.

En términos comerciales, tampoco le fue mal. En 2024 alcanzó 15,383 unidades vendidas en Estados Unidos, mientras que en 2025 ya suma 12,587. Son cifras que lo posicionaron por encima de modelos como el i5 y el i7, aunque sin alcanzar el nivel del i4, que sigue liderando las ventas eléctricas de la marca en ese mercado.

BMW iX3. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

El futuro eléctrico ya está en marcha

La salida del iX no ocurre en el vacío. BMW está trabajando intensamente en una nueva generación de vehículos eléctricos que marcarán un antes y un después dentro de su gama. El eje de esta transformación es la plataforma Neue Klasse, una arquitectura desarrollada exclusivamente para modelos eléctricos.

Todo apunta a que el espacio que deja el iX será ocupado por una variante eléctrica del próximo X5, un modelo que todavía no fue presentado pero que ya genera expectativa. La idea es clara, apostar por productos con mayor volumen de ventas y una aceptación más amplia en el mercado estadounidense.

Mientras tanto, el iX seguirá vivo en otros mercados donde su recepción ha sido positiva, lo que confirma que no se trata de una retirada global.

El victorioso BMW iX3. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

Una despedida que deja huella

Para quienes estaban considerando comprar un BMW iX en Estados Unidos, esta decisión abre una última oportunidad. Las unidades correspondientes al modelo 2026 podrían convertirse en las últimas disponibles, algo que siempre despierta cierto interés entre coleccionistas y entusiastas.

Más allá de eso, el mensaje de fondo es otro. BMW está acelerando su transformación y no tiene problema en mover piezas importantes si eso le permite avanzar. El iX fue un paso clave en esa evolución, un modelo que ayudó a redefinir el lujo eléctrico dentro de la marca.

Ahora le toca correrse a un costado, pero no sin antes dejar claro que el futuro de BMW será, más que nunca, eléctrico y ambicioso.

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