Demandas millonarias ponen en jaque a Tesla

El crecimiento de Tesla no solo ha estado marcado por innovación y expectativas, también por una serie de controversias que hoy pasan factura.

Lee también: Eléctricos más vendidos de 2026 hasta ahora y sus sorpresas

La compañía liderada por Elon Musk atraviesa uno de sus momentos más complejos en los tribunales, con decenas de casos abiertos que apuntan directamente a su tecnología estrella, el piloto automático y la conducción autónoma total.

Puedes leer: Comprar auto a fin de mes puede ahorrarte mucho dinero

Un informe reciente puso cifras concretas sobre la mesa y el panorama no es menor. La empresa acumula al menos 21 demandas activas y, en el peor escenario, el impacto económico podría superar los $14,500 millones de dólares. No se trata de un único problema, sino de varios frentes abiertos que van desde accidentes fatales hasta acusaciones por publicidad engañosa.

Accidentes, promesas y cuestionamientos

Una de las áreas más delicadas tiene que ver con los siniestros vinculados al sistema Autopilot y al paquete FSD. Solo esta categoría podría representar entre $1,000 y $5,000 millones de dólares en compensaciones, dependiendo de cómo evolucionen los casos.

El Tesla Model Y es la referencia del Tesla Model Q. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

A esto se suman demandas relacionadas con el proyecto de robotaxis, que han derivado en acusaciones de fraude bursátil con posibles costos cercanos a los $5,000 millones de dólares. También aparecen reclamos por discriminación racial en la planta de Fremont, donde se concentran cerca de 900 denuncias que podrían implicar entre $200 y $1,200 millones de dólares.

La lista continúa con conflictos por frenadas inesperadas, investigaciones regulatorias y disputas en Europa por temas de privacidad vinculados a funciones de vigilancia en los vehículos.

Un fallo que cambió el rumbo

Durante un tiempo, la defensa de Tesla se apoyó en una idea bastante simple. Sus abogados argumentaban que las declaraciones de Elon Musk sobre la conducción autónoma eran solo expresiones optimistas, sin carácter literal. Esa estrategia funcionó en algunos tribunales, pero dejó de ser efectiva tras un fallo clave.

En 2025, un jurado federal en Miami responsabilizó parcialmente a Tesla por un accidente fatal ocurrido años antes. La empresa fue considerada culpable en un 33 por ciento y se le ordenó pagar $243 millones de dólares, de los cuales $200 millones de dólares correspondían a daños punitivos.

Elon Musk. Crédito: Markus Schreiber | AP

El caso dejó frases que resonaron fuerte en la industria. “Una prueba beta para la que nadie se inscribió”, afirmó el abogado de las víctimas, marcando un antes y un después en la percepción pública sobre estas tecnologías.

Acuerdos silenciosos y estrategia en revisión

Desde ese veredicto, Tesla optó por un enfoque más discreto. La compañía ha cerrado varios acuerdos fuera de los tribunales en casos similares, evitando que nuevos juicios expongan aún más su tecnología y su comunicación.

Este cambio también refleja una transformación interna. El equipo legal, que en su momento adoptó una postura agresiva, ahora se mueve más en modo contención, intentando reducir daños en lugar de confrontar cada caso.

Lo que viene podría ser aún más complejo

El verdadero desafío para Tesla podría estar en lo que todavía no se resolvió. Muchos de los casos actuales corresponden a incidentes ocurridos entre 2018 y 2020, pero la expansión del sistema FSD en años posteriores multiplica el riesgo.

Entre 2021 y 2025, cientos de miles de vehículos incorporaron estas funciones. Los accidentes vinculados a ese período siguen en análisis y podrían derivar en nuevas demandas. Se estima que hay entre 50 y 60 casos fatales asociados a estas tecnologías, con posibles indemnizaciones que van desde $100 hasta $300 millones de dólares por caso.

The New Model Y. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Además, existe otro frente que no pasa desapercibido. Una demanda colectiva en California podría obligar a Tesla a reembolsar a clientes que adquirieron el sistema FSD. Cada usuario podría recuperar entre $5,000 y $15,000 dólares, lo que suma una presión adicional considerando la cantidad de vehículos implicados.

En paralelo, persiste la incertidumbre sobre millones de autos equipados con hardware que podría no cumplir las promesas originales de conducción autónoma. Y mientras las autoridades cuestionan el uso de ese término, la compañía mantiene su postura y continúa defendiendo su visión.

Seguir leyendo:

¿Qué modelos Tesla podrán usar el nuevo FSD? Los detalles

Cómo probar un auto y no arrepentirte después de comprarlo

Por una razón los autos asiáticos se ganan toda la confianza