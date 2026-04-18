¿Qué modelos Tesla podrán usar el nuevo FSD? Los detalles

La conducción autónoma dejó de ser una promesa lejana para empezar a tomar forma en Europa. Tesla ya dio el primer paso con su sistema FSD, que comenzó a desplegarse en Países Bajos, y con eso apareció una duda clave entre los usuarios. No todos los autos de la marca están listos para subirse a esta nueva etapa.

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La expectativa era alta, sobre todo entre quienes ya habían pagado por esta función hace tiempo.

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Sin embargo, la realidad es bastante más técnica de lo que muchos imaginaban. No alcanza con haber comprado la opción, el verdadero filtro está en el hardware que lleva cada vehículo.

El factor decisivo está en el hardware

El sistema FSD en su versión más reciente solo está disponible, por ahora, en modelos que incorporan el llamado Hardware 4. Este componente es el encargado de procesar toda la información que llega desde cámaras y sensores, y es clave para ejecutar la inteligencia artificial del sistema.

Tesla empezó a incluir este hardware en sus autos desde 2023 en Estados Unidos y China, y más tarde en Europa. Si alguien quiere saber si su vehículo es compatible, puede revisarlo directamente en la pantalla del auto, dentro del apartado de software.

El Tesla Model 3. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

La estrategia de la marca apunta a avanzar primero con los modelos más nuevos. No es una decisión menor, porque el rendimiento del sistema depende en gran parte de la capacidad de procesamiento del vehículo.

Los modelos más antiguos quedan en espera

Para quienes manejan Tesla fabricados entre 2019 y 2023 con Hardware 3, el panorama es más incierto. Estos autos sí pueden usar FSD en Estados Unidos, pero con una versión más liviana del software.

La posibilidad de actualizar físicamente estos vehículos al nuevo hardware fue una idea que circuló en su momento, incluso mencionada por Elon Musk. Sin embargo, todo indica que ese camino ya no está sobre la mesa.

El motivo es simple. El Hardware 3 no tiene la potencia suficiente para correr la versión más avanzada del sistema. Desde la propia compañía lo reconocen y trabajan en una alternativa.

Ashok Elluswamy, responsable de software e inteligencia artificial, explicó que “una vez que la versión 14 esté completamente terminada, la compañía planea trabajar en una versión más ligera”. Esa sería la solución para que estos modelos no queden completamente afuera.

Europa pone reglas más estrictas

Más allá de lo técnico, el contexto europeo suma otra capa de complejidad. Las normativas son más exigentes que en Estados Unidos y obligan a que cada avance pase por revisiones más rigurosas.

Desde las autoridades neerlandesas lo dejan claro. “la versión neerlandesa-europea del software de conducción totalmente autónoma no será exactamente comparable a la versión estadounidense debido a las diferencias en los procesos regulatorios”. Además, advierten que habrá “una supervisión más estricta de la atención del conductor a la carretera”.

Interior del Tesla Model S. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Esto implica que incluso los modelos compatibles podrían recibir funciones limitadas o adaptadas según las leyes locales.

Qué pasa con el FSD al vender el auto

Otro punto que genera dudas tiene que ver con la reventa. No todos los compradores de un Tesla usado heredarán el FSD automáticamente.

Si el sistema estaba activo mediante suscripción mensual, el beneficio no se transfiere. El nuevo dueño tendrá que contratarlo por su cuenta.

En cambio, si el FSD fue adquirido mediante pago completo, queda asociado al vehículo, salvo que el propietario lo haya transferido previamente a otro Tesla en una promoción específica.

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