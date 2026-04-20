Listo para EE.UU. el sedán deportivo más esperado en 2026

Hyundai decidió apostar duro con el nuevo Elantra N TCR 2026, una versión que no se conforma con ser rápida, sino que intenta acercar la experiencia de competición a quienes quieren sentirla en cada curva.

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La marca coreana entendió que el entusiasmo por los sedanes deportivos sigue vivo en Estados Unidos.

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Y en lugar de quedarse mirando cómo otros fabricantes captan la atención, decidió entrar con una propuesta que tiene argumentos propios. Este modelo no es solo una variante estética ni una edición pasajera, es una reinterpretación del Elantra N con un enfoque mucho más radical.

Un homenaje directo a la competición

El apellido TCR no está ahí por casualidad. Esta edición celebra un logro importante para Hyundai en el automovilismo, con seis campeonatos consecutivos de fabricantes en la IMSA Michelin Pilot Challenge, una categoría donde la competencia no da margen para errores.

Ese recorrido en las pistas se traduce en soluciones concretas dentro del auto. No es marketing vacío, sino ajustes pensados para mejorar el comportamiento dinámico y ofrecer sensaciones más cercanas a un auto de carreras, pero sin perder la posibilidad de usarlo todos los días.

Además, se trata de una edición limitada, lo que le suma un punto extra de atractivo para quienes buscan algo diferente dentro del segmento.

Interior del Hyundai Elantra N TCR 2026. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Ajustes que se sienten al volante

Uno de los aspectos donde más se nota la influencia de la competición es en la aerodinámica. El Elantra N TCR 2026 incorpora un alerón trasero ajustable de fibra de carbono con diseño tipo cuello de cisne, una solución típica de autos de pista que mejora la estabilidad cuando la velocidad empieza a subir.

El sistema de frenos también fue revisado a fondo. Ahora cuenta con pinzas monobloque de cuatro pistones y discos delanteros de dos piezas, pensados para soportar un uso más exigente sin perder eficacia. A eso se suman llantas forjadas de 19 pulgadas, más ligeras y diseñadas específicamente para este conjunto.

El uso de fibra de carbono en distintas partes permite reducir peso, algo clave cuando se busca un comportamiento más ágil. Todo esto se traduce en un auto que responde mejor en curvas rápidas y transmite mayor confianza al conductor.

Un interior que acompaña la propuesta

Puertas adentro, el enfoque sigue siendo el mismo. El ambiente está claramente orientado al conductor, con materiales como Alcantara presentes en el volante y otras superficies clave. Los detalles en azul refuerzan la identidad deportiva sin caer en excesos.

El Hyundai Elantra N TCR 2026. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

También hay guiños exclusivos como los emblemas TCR, cinturones de seguridad con detalles específicos y una iluminación de cortesía que proyecta el logo al abrir la puerta. Son pequeños detalles, pero ayudan a reforzar la sensación de estar ante algo especial.

Precio y disponibilidad

El Hyundai Elantra N TCR 2026 llegará con dos configuraciones bien definidas.

La versión con caja manual de seis velocidades tendrá un precio de $39,250 dólares, mientras que la opción con transmisión automática de doble embrague de ocho velocidades sube a $41,995 dólares.

Ambas estarán disponibles en concesionarios de Estados Unidos, aunque en cantidades limitadas. Y eso, en un segmento donde cada vez es más difícil encontrar propuestas con carácter propio, puede jugar a favor de este modelo.

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