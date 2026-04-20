Ford retira más de un millón F-150 por fallas críticas

Ford ha iniciado el retiro de más de 1,390,000 camionetas F-150 fabricadas entre 2014 y 2017, tras detectar un defecto en la transmisión automática de 6 velocidades que representa un riesgo para la seguridad de los conductores.

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La decisión se tomó luego de que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) recopilara cientos de reportes sobre fallas graves en estos vehículos.

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La investigación oficial comenzó en octubre de 2024, cuando la NHTSA identificó múltiples casos de cambios inesperados de marcha. El análisis técnico confirmó que el problema podía presentarse en cualquier unidad afectada, independientemente del uso, y que el riesgo de accidente era real.

El sensor detrás del fallo

El origen de la falla se encuentra en el sensor de rango de la transmisión (TRS), responsable de informar al sistema electrónico sobre la marcha seleccionada. La degradación de las conexiones eléctricas internas, causada por vibraciones y ciclos térmicos, puede provocar que el TRS envíe señales erráticas al módulo de control del tren motriz (PCM).

Esto puede desencadenar cambios bruscos e involuntarios de sexta a segunda marcha, sin intervención del conductor, lo que genera una reducción repentina de la velocidad y, en ocasiones, el bloqueo de las ruedas traseras. El riesgo se incrementa en superficies mojadas, donde la pérdida de tracción puede derivar en accidentes.

Los números que presionaron a Ford

La magnitud del problema quedó reflejada en los datos recopilados por la empresa: 444 reclamaciones de garantía, 121 informes de campo, 105 reportes de servicio al cliente y 316 cuestionarios de propietarios documentaron la falla.

Además, se confirmaron al menos dos lesiones y un accidente relacionados directamente con el defecto en la transmisión. Ante este panorama, la NHTSA exigió a Ford una respuesta contundente, que culminó en el retiro masivo de los modelos afectados.

La Ford F-150. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Ford implementará un programa de reparación sin costo para los propietarios. Las acciones incluyen la actualización del software del PCM, mejoras en la detección de señales defectuosas del TRS y, si es necesario, el reemplazo del módulo de control. La nueva calibración permitirá que el sistema espere más tiempo antes de realizar un cambio de marcha, minimizando así la posibilidad de saltos bruscos.

Las notificaciones a los propietarios comenzarán a enviarse a partir del 27 de abril. El servicio estará disponible en talleres autorizados desde el 13 de julio de 2026. Mientras tanto, Ford recomienda a los conductores estar atentos a cualquier irregularidad en los cambios de marcha y a la luz de advertencia del motor, conocida como “check engine”, además de evitar situaciones de manejo que exijan un alto rendimiento de la transmisión.

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