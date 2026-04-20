Riesgo de incendio obliga a Kia y Genesis a retirar unidades

No es una falla que se vea a simple vista, pero sí una que puede convertirse en un problema serio si no se detecta a tiempo. Kia y Genesis encendieron las alarmas tras identificar un defecto que podría provocar fugas de combustible en algunos de sus modelos recientes, una situación que eleva el riesgo de incendio bajo ciertas condiciones.

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El aviso ya fue formalizado ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras en Estados Unidos el pasado 10 de abril.

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A partir de ahí, la preocupación comenzó a crecer entre propietarios, concesionarios y especialistas del sector, sobre todo por la cantidad de unidades involucradas.

Los modelos afectados y el alcance del problema

En total, el retiro alcanza a más de 230,000 vehículos fabricados entre 2021 y 2026. Dentro de esa cifra, Genesis concentra una parte importante con modelos como GV70, GV80, G80 y G90, que en conjunto suman 94,760 unidades.

Por el lado de Kia, el foco está puesto en la Carnival, una minivan que, pese a ser el único modelo implicado de la marca, acumula 141,032 unidades afectadas.

¿Qué está fallando exactamente?

El origen del problema está en un componente clave del sistema de combustible. Se trata de un tubo que conecta distintas líneas dentro del motor y que, en condiciones normales, debería permanecer perfectamente ajustado.

Sin embargo, una variación en el proceso de fabricación habría provocado que algunos sujetadores pierdan firmeza con el paso del tiempo. Cuando eso ocurre, existe la posibilidad de que aparezcan pequeñas fugas de combustible. Y ahí es donde aparece el verdadero riesgo, porque basta una fuente de calor o una chispa para que la situación escale rápidamente.

Aunque no todos los vehículos presentarán fallas, hay ciertos indicios que pueden servir como alerta. Uno de los más evidentes es el olor a combustible, ya sea dentro o fuera del auto. También puede aparecer la luz de advertencia del motor o incluso rastros visibles en el compartimento del motor.

Probamos el imponente Genesis GV70 2026. Crédito: Genesis. Crédito: Cortesía

Desde 2024, ambas marcas comenzaron a recopilar reportes aislados relacionados con este tipo de síntomas. En total, se contabilizaron al menos 129 casos que ayudaron a identificar el patrón y avanzar con la investigación.

La solución y qué deben hacer los propietarios

Tanto Kia como Genesis ya definieron el plan de acción. Los vehículos afectados serán inspeccionados sin costo para verificar el estado del sistema de combustible. Si no hay daños, se ajustarán los componentes. En caso contrario, se reemplazará la pieza completa.

Además, las marcas confirmaron que cubrirán gastos previos relacionados con este problema para quienes ya hayan tenido que reparar sus vehículos.

Las notificaciones comenzarán a enviarse en junio de 2026. Kia lo hará a partir del día 2, mientras que Genesis iniciará el contacto desde el 8 del mismo mes.

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