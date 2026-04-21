Rolls-Royce lanza el Nightingale y cuesta $8,000,000

Hablar de lujo extremo en autos suele llevar directamente al nombre de Rolls-Royce. Pero incluso dentro de esa marca, hay niveles. Y el Project Nightingale es justamente eso, un paso más allá de lo que ya parecía inalcanzable.

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Este nuevo modelo forma parte de la división Coachbuild, donde la firma británica recupera esa tradición de crear autos prácticamente a medida. No es una estrategia nueva, pero sí cada vez más ambiciosa.

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De ahí han salido piezas únicas que no solo cuestan millones, también redefinen lo que significa exclusividad sobre cuatro ruedas.

Un diseño que parece sacado de otro mundo

El Nightingale no pasa desapercibido, ni siquiera en un universo donde todo es ostentoso. Su frontal es completamente nuevo, con una parrilla imponente y faros verticales que le dan una presencia muy marcada. A eso se suma una silueta larga y estilizada que refuerza su carácter.

El lujoso y soñado Rolls-Royce Nightingale. Crédito: Rolls-Royce. Crédito: Cortesía

El formato descapotable y biplaza lo acerca más a un objeto de colección que a un auto convencional. De perfil, incluso recuerda a una embarcación de lujo, con líneas limpias y proporciones que priorizan la elegancia por encima de cualquier otra cosa.

El nombre tampoco es casual. Hace referencia a una residencia vinculada a Henry Royce, uno de los fundadores de la marca, conocida como Le Rossignol. Un guiño a la historia que encaja perfectamente con el espíritu del modelo.

Base conocida, desarrollo completamente nuevo

Aunque se apoya en la plataforma Architecture of Luxury, la misma que da vida a modelos como el Spectre, el Nightingale tiene identidad propia. Esa base permite tanto configuraciones eléctricas como de combustión, pero Rolls-Royce aún no confirmó cuál será la elegida en este caso.

El Rolls-Royce Nightingale. Crédito: Rolls-Royce. Crédito: Cortesía

Más allá de ese detalle, la marca mantiene su enfoque habitual. No busca cifras desorbitadas solo para impresionar, sino un equilibrio entre potencia, suavidad y confort. Todo apunta a que se moverá en torno a los 500 caballos, una cifra más que suficiente para un auto de estas características.

Producción limitada y precio acorde a su exclusividad

A diferencia de otros proyectos aún más exclusivos de la marca, este modelo tendrá una producción algo más amplia, aunque sigue siendo extremadamente limitada. Se fabricarán alrededor de 100 unidades y todas ya tienen dueño asignado.

El precio estimado ronda los $8,000,000 dólares, aunque en este nivel eso es solo el punto de partida. Cada cliente puede llevar la personalización a otro nivel, lo que hace que el costo final sea aún más elevado.

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