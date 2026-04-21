El nuevo eléctrico de Mercedes apunta directo al BMW i3

Mercedes decidió darle la vuelta completa al Clase C y llevarlo al terreno eléctrico con una propuesta que no se queda a medias. No es una versión adaptada ni un experimento, es un auto pensado desde cero para esta nueva etapa.

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El resultado es una berlina que crece en tamaño y también en ambición. Con 4,88 metros de largo y una distancia entre ejes que roza los 2,97 metros, el espacio interior se acerca más a categorías superiores que a lo que tradicionalmente se espera en este segmento.

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La idea es clara, ofrecer comodidad sin perder ese aire clásico que siempre ha definido a la marca.

Autonomía para olvidarse del enchufe

Uno de los argumentos más fuertes de este modelo está bajo el piso. La batería de 94,5 kWh le permite homologar hasta 762 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP, una cifra que lo pone directamente en la conversación con los eléctricos más capaces del momento.

A eso se suma un sistema de carga de 800V que marca la diferencia en el uso diario. En condiciones ideales, es capaz de recuperar hasta 325 kilómetros en apenas 10 minutos. Traducido a la vida real, significa parar lo justo y seguir viaje sin mayores preocupaciones.

Interior del Mercedes Clase C. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

Prestaciones de deportivo con enfoque eficiente

Mercedes no quiso quedarse solo en la eficiencia. Esta primera versión llega con doble motor, 489 caballos de potencia y un par de 800 Nm. Los números hablan por sí solos, acelera de 0 a 100 km/h en 4,1 segundos y alcanza los 210 km/h de velocidad máxima.

Lo interesante es cómo combina ese rendimiento con soluciones pensadas para optimizar el consumo. Incorpora una transmisión de dos velocidades en el eje trasero, una configuración poco habitual que ayuda tanto en aceleraciones como en trayectos largos a alta velocidad.

El consumo homologado se mueve entre 14,2 y 18,6 kWh por cada 100 kilómetros, lo que refuerza su perfil eficiente.

Además, el eje trasero direccional con hasta 4,5 grados de giro mejora notablemente la maniobrabilidad en ciudad, algo que se agradece en un coche de este tamaño.

Novedades con el BMW i3 2027. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

Un interior que apuesta todo a la tecnología

Puertas adentro es donde Mercedes juega una de sus cartas más visibles. La protagonista es la pantalla Hyperscreen de 39 pulgadas, una superficie digital continua que integra funciones de infoentretenimiento, navegación con Google Maps y sistemas basados en inteligencia artificial.

A esto se suma un Head-Up Display de realidad aumentada que proyecta información clave en el parabrisas, elevando la experiencia de conducción sin distraer al conductor.

El espacio tampoco se queda atrás. Ofrece un maletero trasero de 470 litros y uno delantero de 101 litros, además de una lista extensa de equipamiento que incluye techo panorámico con 162 estrellas integradas, suspensión neumática, cámara de 360 grados y climatización con bomba de calor.

Este Clase C eléctrico busca colocarse por encima del Tesla Model 3 en términos de lujo y plantarle cara al BMW i3 en autonomía. Con cifras cercanas a los 800 kilómetros, apunta directamente a quienes quieren dar el salto al eléctrico sin resignar confort ni prestaciones.

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