Stellantis y Microsoft llevan la IA a Jeep, Peugeot y Ram

El nuevo pacto entre Stellantis y Microsoft se da en un momento clave en el mundo de la industria automotriz. Es un apoyo tecnológico, pero a la vez una apuesta a gran escala para meter inteligencia artificial en cada rincón del negocio automotor.

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La idea es bastante ambiciosa. Durante los próximos cinco años, ambas compañías trabajarán juntas para transformar procesos, mejorar la seguridad digital y acelerar el desarrollo de nuevas funciones conectadas.

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Y todo esto no queda en teoría, ya se está empezando a aplicar en marcas como Jeep, Peugeot y Ram.

Inteligencia artificial metida en todo el proceso

El acuerdo contempla más de 100 proyectos basados en inteligencia artificial. No hablamos solo de asistentes o pantallas más inteligentes, sino de algo mucho más profundo. Desde el diseño de los vehículos hasta su fabricación, pasando por la atención al cliente y la gestión interna de datos.

Uno de los puntos más llamativos es el uso de IA para validar vehículos antes de que lleguen al mercado. También se integran sistemas de mantenimiento predictivo que buscan anticipar fallos antes de que ocurran, algo que puede cambiar la relación entre usuario y automóvil.

Jeep Gladiator. Crédito: Jeep. Crédito: Cortesía

En paralelo, la experiencia del conductor también se vuelve más personalizada. Un usuario de Peugeot, por ejemplo, podría recibir recomendaciones para mejorar su conducción urbana o alertas en tiempo real sobre el estado del vehículo.

Microsoft entra en el corazón digital de Stellantis

Desde Microsoft, el enfoque es claro. Judson Althoff, vicepresidente ejecutivo de la división comercial, lo resumió así: “La integración de plataformas de nube, inteligencia artificial y seguridad permitirá ofrecer valor tangible a millones de usuarios en todo el mundo”.

La alianza también se apoya en la nube de Microsoft Azure, que será clave en la migración tecnológica de Stellantis. El grupo automotor planea reducir su dependencia de centros de datos físicos en un 60 por ciento hacia 2029, apostando por una infraestructura más flexible y escalable.

Ciberseguridad como pieza central

Con los autos cada vez más conectados, la seguridad digital deja de ser un tema secundario. Stellantis va a crear un centro global de ciberdefensa impulsado por inteligencia artificial. Este sistema no solo protegerá las plataformas internas, también cubrirá vehículos conectados, fábricas y servicios digitales.

La idea es tener una estructura capaz de responder en tiempo real ante amenazas, algo clave en un entorno donde los autos ya funcionan como dispositivos conectados.

Ram 2500 Lunar Edition 2026. Crédito: Stellantis. Crédito: Cortesía

El impacto no se limita a los vehículos. Dentro de la propia empresa también habrá cambios importantes. Stellantis incorporará herramientas como Copilot Chat y desplegará 20,000 licencias de Microsoft 365 Copilot para distintas áreas.

Esto busca agilizar tareas internas, mejorar la colaboración y automatizar procesos que antes requerían más tiempo humano. En el fondo, la inteligencia artificial también empieza a redefinir cómo trabajan las personas dentro de la compañía.

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