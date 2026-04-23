Volvo arranca la producción del esperado EX60 eléctrico

El nuevo Volvo EX60 ya está en fase de producción y empieza a tomar forma real en la planta de Torslanda, en Gotemburgo.

Lee también: BYD advierte sobre el auto eléctrico chino: qué puede pasar con precios y marcas

Este SUV eléctrico llega con un objetivo bastante claro dentro de la marca sueca, convertirse en uno de los modelos más importantes de su nueva etapa eléctrica y reforzar su posición en el mercado global.

Puedes leer: Que tu auto eléctrico sea tarjeta de crédito: eso quiere BMW

El movimiento no es menor. Volvo pone en marcha un modelo que ya ha generado un nivel de interés elevado antes incluso de su llegada a los concesionarios.

Un SUV eléctrico pensado para el día a día sin límites

Uno de los puntos más llamativos del EX60 está en su autonomía. El modelo alcanza hasta 400 millas con una sola carga, aproximadamente 640 km, una cifra que lo sitúa en una posición muy competitiva dentro del segmento de los SUV eléctricos medianos.

Este enfoque responde a una necesidad bastante clara del mercado. Reducir la dependencia de la recarga constante y ofrecer una experiencia más cercana a la de un vehículo tradicional en cuanto a libertad de uso.

Tecnología avanzada con inteligencia integrada

El EX60 no se limita a mejorar cifras de autonomía. Volvo ha integrado un ecosistema tecnológico más avanzado, donde la inteligencia artificial tiene un papel protagonista.

El sistema central del vehículo incorpora integración con Google y estrena el asistente Gemini, que permite una interacción más natural con el coche. Esto incluye control por voz más flexible, personalización en tiempo real y una experiencia digital más fluida.

El Volvo EX60 en producción. Crédito: Volvo Cars. Crédito: Cortesía

Håkan Samuelsson, CEO de Volvo Cars, lo explicó en estos términos durante el anuncio: “Con este auto eliminamos todos los obstáculos que quedaban para la electrificación. Este fantástico modelo es también una muestra de lo que somos capaces en Volvo Cars, con una arquitectura de producto totalmente nueva que incorpora tecnologías clave: megafundición, integración celular en la carrocería y computación central”.

Tres versiones con enfoques distintos

La gama del EX60 se estructura en tres configuraciones. La versión P6 cuenta con 369 caballos de fuerza, tracción trasera y batería de 80 kWh.

El nivel intermedio, P10, incorpora tracción integral con 503 caballos de fuerza y batería de 91 kWh. En la parte superior se encuentra el P12, que alcanza 670 caballos de fuerza y utiliza una batería de 112 kWh.

Volvo EX60. Crédito: Volvo. Crédito: Cortesía

Volvo mantiene su estilo característico con un enfoque minimalista y funcional. El EX60 presenta un diseño limpio, con líneas suaves y un coeficiente aerodinámico de 0,26, lo que mejora la eficiencia energética y refuerza su autonomía.

El interior sigue la misma filosofía. Espacio amplio, materiales sostenibles y una reducción casi total de botones físicos. Todo se concentra en una pantalla central y controles simplificados, con una atmósfera más abierta gracias a la iluminación ambiental.

El precio de entrada del EX60 se sitúa alrededor de $60,000 dólares, con las primeras entregas previstas para el verano.

Seguir leyendo:

El nuevo eléctrico de Mercedes apunta directo al BMW i3

Stellantis y Microsoft llevan la IA a Jeep, Peugeot y Ram

Rolls-Royce lanza el Nightingale y cuesta $8,000,000