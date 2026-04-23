Por fin una buena: Tesla y Elon Musk reciben gran noticia

Tesla volvió a colocarse en el sitio que le gusta con un arranque de año que dejó mejores números de lo esperado y un mensaje claro hacia el futuro.

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La compañía no solo superó previsiones en ingresos, también dejó entrever que está lista para acelerar proyectos clave que podrían redefinir su negocio en los próximos años.

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El fabricante de vehículos eléctricos confirmó que avanza con la producción a gran escala de modelos muy esperados como el Cybercab y el camión Semi. A eso se suma el desarrollo del robot humanoide Optimus, un proyecto que sigue despertando curiosidad tanto dentro como fuera de la industria.

Cifras que dan aire para invertir

En el primer trimestre, Tesla reportó ingresos por $22,400 millones de dólares, por encima de los $22,300 millones de dólares que estimaba el mercado. El beneficio neto alcanzó los $477 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 17%.

No todo fue perfecto. Los costos operativos crecieron un 37%, bastante más rápido que el aumento de las ventas, que fue del 16%. Esa diferencia impactó directamente en los márgenes de la compañía frente al trimestre anterior.

Aun así, la reacción inicial del mercado fue positiva, con una subida cercana al 4% en las operaciones posteriores al cierre, aunque luego se moderó durante la teleconferencia con ejecutivos.

El Lucid Air en un punto de recarga de Tesla. Crédito: Lucid Motors. Crédito: Cortesía

Una apuesta fuerte por el futuro

Tesla tiene varios frentes abiertos y eso se refleja en su ambicioso plan de inversión. La empresa prevé destinar al menos $25,000 millones de dólares en 2026, por encima de los $20,000 millones de dólares que había proyectado anteriormente.

“Esto parece mucho, y tendrá un impacto negativo en el flujo de caja durante el resto del año, pero creemos que esta es la estrategia correcta para posicionar a la empresa de cara a la próxima era”, comentó Vaibhav Taneja, su director financiero.

La compañía también dejó claro que la inteligencia artificial será uno de los pilares de su crecimiento. “Seguimos avanzando significativamente en la implementación de la infraestructura y el software de inteligencia artificial que respaldarán nuestras actividades de robotaxis y robótica en el futuro”, señaló el grupo.

Autonomía, el gran desafío pendiente

A pesar del entusiasmo, hay un punto que sigue generando dudas. Tesla no presentó avances concretos en conducción autónoma sin supervisión, un aspecto clave para su valoración en el mercado.

Elon Musk. Crédito: Francis Chung | AP

Los analistas ya venían advirtiendo sobre este tema. “Los inversores necesitarán pruebas más convincentes de que la autonomía sin supervisión es inminente para respaldar la valoración de las acciones”, señalaron desde Morgan Stanley.

Actualmente, la empresa mantiene una capitalización cercana a $1,500,000 millones de dólares, y algunas firmas creen que la inteligencia artificial podría sumar aún más valor en el futuro.

Optimus y robotaxis, promesas en marcha

Elon Musk también dio algunas pistas sobre los próximos pasos. La producción del robot humanoide Optimus debería comenzar “en verano, en julio o agosto”, aunque admitió que “desconoce” cuántas unidades se fabricarán este año.

En paralelo, el servicio de robotaxis sigue en fase de pruebas en Austin. La idea es expandirlo a una decena de estados hacia finales de 2026. Sin embargo, el propio Musk fue cauto respecto al impacto económico inmediato y señaló que los ingresos no serán relevantes “probablemente de forma significativa, hasta el año que viene”.

Tesla avanza con paso firme, aunque todavía tiene que demostrar que sus apuestas más futuristas pueden convertirse en resultados concretos.

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