Dos pick-ups compactas frente a frente, ¿cuál conviene?

No hace falta irse a camionetas gigantes para tener practicidad y estilo. Las pick-ups compactas vienen ganando terreno con propuestas más fáciles de manejar, menos exigentes en consumo y con un enfoque que mezcla trabajo y vida diaria.

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En ese escenario, la Ford Maverick y la Hyundai Santa Cruz se cruzan como dos opciones muy tentadoras.

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Ambas apuntan a un público similar, gente que quiere una camioneta funcional pero que también valora el confort y el diseño. Sin embargo, cada una juega sus cartas de manera distinta, lo que hace que la elección no sea tan simple como parece.

Diseño que marca personalidad

La Maverick apuesta por lo seguro. Tiene líneas rectas, un aire robusto y ese guiño a las pick-ups clásicas que todavía seduce a muchos. Es una camioneta que no busca romper moldes, sino reforzar una identidad conocida.

La Santa Cruz, en cambio, se mueve en otra dirección. Hyundai decidió arriesgar con un diseño más moderno, con curvas marcadas y una silueta que se acerca más a un SUV que a una pick-up tradicional. Es más llamativa y apunta claramente a quienes quieren algo distinto en la calle.

Motores y comportamiento en ruta

En el apartado mecánico también hay diferencias interesantes. La Maverick ofrece una variante híbrida con motor de 2.5 litros combinado con uno eléctrico que entrega 191 caballos de fuerza. También suma una opción EcoBoost de 2.0 litros con 250 caballos.

La Santa Cruz responde con un motor de 2.5 litros atmosférico que genera 191 caballos y otro turbo que alcanza los 281 caballos de fuerza. En términos de potencia pura, Hyundai saca ventaja con su versión más potente.

Ahora bien, si el foco está en el consumo, la Maverick híbrida se lleva las miradas. Puede alcanzar hasta 40 mpg en ciudad, un número que la posiciona como una de las más eficientes del segmento.

Espacio y practicidad en el día a día

La caja de carga es clave en este tipo de vehículos y acá la Maverick ofrece una ligera ventaja en tamaño. Eso la vuelve más atractiva para quienes necesitan transportar objetos con frecuencia o priorizan la funcionalidad pura.

La Santa Cruz no se queda atrás y propone soluciones más creativas. Cuenta con un compartimento oculto bajo la caja que suma practicidad y un diseño pensado para organizar mejor la carga. Es una propuesta más orientada al uso recreativo y cotidiano.

Tecnología y confort a bordo

Ambas camionetas vienen bien equipadas desde sus versiones base. La Maverick incluye pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, sistema de audio de seis bocinas y puertos USB. En versiones superiores se agregan detalles más refinados.

La Santa Cruz ofrece un paquete similar, aunque suma algunos extras interesantes en versiones más completas, como asientos con calefacción, cargador inalámbrico y la llave digital que permite manejar funciones desde el teléfono.

Precio y decisión final

El precio es otro punto clave. La Ford Maverick arranca más abajo, desde los $28,000 dólares, especialmente con su versión híbrida, lo que la convierte en una opción muy atractiva para quienes buscan ahorrar sin resignar utilidad.

La Hyundai Santa Cruz, con un precio más alto, alrededor de los $30,000 dólares, apuesta a justificar esa diferencia con diseño y equipamiento.

Al final, la elección depende del perfil del conductor. Quien priorice eficiencia, costo y practicidad probablemente se incline por la Maverick. En cambio, quien busque más potencia, tecnología y un diseño diferente, encontrará en la Santa Cruz una alternativa difícil de ignorar.

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