Hay una sola marca premium que está creciendo en EE.UU.

El arranque de 2026 no ha sido sencillo para las marcas de lujo en Estados Unidos. Lo que antes parecía un terreno sólido hoy muestra señales de desgaste, con compradores más cautelosos y decisiones cada vez más pensadas.

Lee también: Eléctricos más vendidos de 2026 hasta ahora y sus sorpresas

Es allí donde varios nombres históricos pierden terreno, hay un caso que rompe completamente la tendencia.

Puedes leer: Comprar auto a fin de mes puede ahorrarte mucho dinero

Mientras gran parte del segmento premium registra números a la baja, una marca logra avanzar con paso firme. No solo evita la caída, sino que mejora su posición en el ranking general, metiéndose de lleno entre los jugadores más relevantes del mercado.

Acura se abre paso cuando otros retroceden

Los datos del primer trimestre dejan una fotografía clara. Las ventas totales de vehículos de lujo han bajado y los grandes referentes no han podido esquivar ese golpe. BMW, Lexus y Mercedes-Benz, que suelen dominar este terreno, registraron caídas que van del 2.5% al 3.9%.

En contraste, Acura logró un crecimiento del 5.2%, alcanzando 32,352 unidades vendidas. Ese impulso no solo la mantuvo a flote, también le permitió superar a Cadillac, que sufrió una caída mucho más pronunciada, y escalar hasta el cuarto lugar del segmento.

La diferencia no es menor, sobre todo si se tiene en cuenta que otras marcas como Audi y Volvo también atraviesan retrocesos importantes en sus cifras.

Modelos clave que explican el impulso

El buen momento de Acura no aparece por casualidad. Hay productos específicos que están empujando ese crecimiento con fuerza.

El Integra, por ejemplo, creció un 25.6% y se consolida como una de las opciones más atractivas para quienes buscan un sedán con carácter deportivo. El MDX, por su parte, mantiene su lugar como un SUV confiable y equilibrado, con un avance del 2.7%

.

Pero el gran protagonista es el ADX. Este modelo pasó de apenas 178 unidades a 7,864 en solo un año, una diferencia que habla por sí sola. Su llegada en el momento justo, con un precio competitivo y una propuesta bien equilibrada, lo convirtió en un factor decisivo.

Las razones detrás del crecimiento

Hay varios elementos que ayudan a entender por qué Acura logra destacarse cuando el resto pierde ritmo. Uno de los más importantes es su vínculo con Honda, una marca que tiene una reputación sólida en términos de confiabilidad y costos de mantenimiento.

En un contexto donde los compradores analizan cada gasto con más detenimiento, ese respaldo pesa. No se trata solo del precio de compra, sino también de lo que implica mantener el vehículo a lo largo del tiempo.

A eso se suma una estrategia clara de producto. Acura apuesta por modelos que combinan diseño atractivo, tecnología y practicidad sin caer en excesos. El resultado es una gama que se siente más cercana para el consumidor, incluso dentro del segmento premium.

Un segmento que lo está cambiando todo

El desempeño de Acura también deja en evidencia que el mercado de lujo está atravesando un cambio. Ya no alcanza con el prestigio o la historia de marca para sostener las ventas.

BMW sigue liderando con 84,231 unidades, aunque con una caída del 3.9%. Lexus alcanza 80,952 unidades y también retrocede, mientras Mercedes-Benz se mantiene cerca de las 70,000 unidades con una leve baja.

Más atrás, Audi y Volvo muestran descensos mucho más marcados, lo que confirma que el escenario es desafiante para casi todos.

Lo que queda claro es que el cliente actual busca algo más que una insignia reconocida.

Seguir leyendo:

¿Qué modelos Tesla podrán usar el nuevo FSD? Los detalles

Cómo probar un auto y no arrepentirte después de comprarlo

Por una razón los autos asiáticos se ganan toda la confianza