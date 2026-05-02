Una grieta en el parabrisas puede llegar a ser mortal

Un golpe leve de una piedra en la carretera puede parecer una molestia sin importancia. El problema llega después, cuando esa pequeña marca en el cristal empieza a crecer sin avisar y convierte un detalle mínimo en un riesgo serio para cualquiera que vaya dentro del vehículo.

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El parabrisas no es solo una pieza que separa al conductor del exterior, es parte activa de la seguridad del auto y su estado influye mucho más de lo que suele pensarse en la estabilidad del conjunto.

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El parabrisas está diseñado con vidrio laminado, una estructura que combina resistencia y flexibilidad para soportar impactos sin fragmentarse de forma peligrosa. Esa composición le permite actuar como una barrera de protección y, al mismo tiempo, como un elemento estructural clave.

De hecho, puede aportar hasta un 30% de la rigidez total del vehículo. Cuando está intacto, ayuda a mantener la estructura firme en caso de impacto o vuelco. Pero cuando aparece una grieta, esa capacidad se debilita de forma inmediata.

Hyundai NEXO, la apuesta del hidrógeno. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Un detalle que afecta a la seguridad

El problema no es solo estructural, también entra en juego la seguridad activa del coche. Sistemas como el airbag del pasajero dependen del parabrisas para desplegarse correctamente, ya que lo utilizan como punto de apoyo.

Una fisura puede alterar ese comportamiento y reducir su eficacia justo en el momento en que más se necesita.

¿Cuándo deja de ser un problema menor?

No todas las grietas tienen el mismo nivel de riesgo, pero hay señales que no conviene ignorar. Cuando el daño supera los 30 centímetros o se encuentra directamente en la zona de visión del conductor, la situación se vuelve especialmente delicada.

Además de afectar la visibilidad, conducir con el parabrisas en mal estado puede suponer sanciones en muchos países, ya que no cumple con las condiciones mínimas de seguridad vial.

La Honda Odyssey 2026. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Un detalle que suele sorprender es la facilidad con la que una pequeña fisura puede expandirse. Los cambios bruscos de temperatura, las vibraciones constantes de la carretera o incluso un bache pueden hacer que el daño se multiplique.

A eso se suma la humedad, que puede infiltrarse en la grieta y acelerar el deterioro del vidrio. Por eso, esperar demasiado tiempo suele jugar en contra.

Reparar o cambiar el parabrisas

Cuando el daño es pequeño, existen reparaciones con resina que pueden devolverle estabilidad al cristal. Pero si la grieta está en una zona crítica o alcanza el borde del parabrisas, lo más seguro es reemplazarlo por completo.

Lo importante es no dejar pasar el tiempo. Una intervención rápida suele ser más sencilla, más económica y, sobre todo, más segura.

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