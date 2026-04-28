Lo mejor del Auto Show de Beijing 2026 en clave futurista

Beijing volvió a convertirse en el epicentro de la industria automotriz con el Auto Show de Beijing 2026 que dejó poco espacio para la indiferencia. El despliegue fue tan amplio como contundente, con cerca de 1,500 vehículos repartidos en dos enormes recintos y más de 200 estrenos mundiales que marcaron el pulso de lo que viene.

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La sensación que flotaba en el ambiente era clara. La industria no está transitando un cambio, ya lo atravesó. China lidera esa transformación con propuestas que combinan electrificación, diseño arriesgado y tecnología avanzada sin pedir permiso.

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Entre marcas locales que pisan cada vez más fuerte y fabricantes tradicionales que buscan reinventarse, el salón ofreció una radiografía bastante precisa del futuro inmediato.

Peugeot mira a China con nuevos códigos

La ofensiva de Peugeot en este salón tuvo un enfoque muy concreto. La marca francesa presentó dos concepts desarrollados con el mercado chino en mente, donde el gusto por vehículos grandes y sofisticados sigue en alza.

El Concept 6 propone una silueta tipo wagon con líneas filosas y elegantes, mientras que el Concept 8 se inclina hacia un formato SUV más elevado y robusto. Ambos modelos comparten una identidad visual muy marcada, con tres líneas LED horizontales que reinterpretan las garras del león.

Las superficies tensas y los volúmenes bien definidos transmiten una sensación de precisión que refuerza el carácter premium. Más que simples ejercicios de estilo, estos prototipos funcionan como anticipo del camino que Peugeot quiere recorrer en uno de los mercados más competitivos del mundo.

Denza Z: electricidad en modo extremo

El Denza Z fue uno de esos autos que obligan a detenerse. La firma asociada a BYD llevó a Beijing un superdeportivo eléctrico que apunta directamente a la cima del rendimiento.

Auto Show de Beijing 2026. Crédito: Stellantis. Crédito: Cortesía

Con más de 1,000 caballos de fuerza y una aceleración de 0 a 100 km/h por debajo de los 2 segundos, sus cifras impresionan tanto como su diseño. Se ofrecerá en variantes coupé, convertible y una versión enfocada en circuito.

Entre sus claves técnicas aparecen la dirección electrónica sin conexión mecánica y un sistema de carga ultrarrápida capaz de alcanzar hasta 1,500 kW en condiciones específicas. Su silueta, fluida y agresiva, acompaña perfectamente esa propuesta extrema.

Fangchengbao sube la apuesta con la familia Formula

BYD decidió redoblar la apuesta a través de su marca premium Fangchengbao. La familia Formula fue una de las grandes protagonistas del salón, combinando lujo, potencia y una estética que no pasa desapercibida.

El Formula X es el exponente más radical. Convertible, con estructura de fibra de carbono y un sistema trieléctrico que ronda los 1,000 hp, presenta una silueta que mezcla sensualidad y agresividad en partes iguales. Su llegada a producción está prevista para el próximo año.

Por otro lado, el Formula S, el Formula SL y el Formula S GT mantienen la misma potencia y arquitectura de 800 voltios, pero con un enfoque más orientado al gran turismo. Sus líneas bajas y estilizadas amplían el alcance de la marca hacia un público que busca rendimiento sin resignar confort.

Lynk & Co apuesta por el gran turismo

Dentro del grupo Geely, Lynk & Co presentó el Time to Shine GT, un concept que se mete de lleno en el universo de los grandes turismos. Se trata de un coupé de dos puertas con proporciones clásicas, capó largo y una carrocería marcada por líneas musculosas.

En modo deportivo, el modelo ajusta su comportamiento con elementos aerodinámicos activos y una suspensión que se reduce en 15 mm.

La marca promete prestaciones al nivel de los modelos más extremos del evento, logrando un equilibrio interesante entre elegancia y carácter deportivo.

Leapmotor. Crédito: Leapmotor. Crédito: Cortesía

Leapmotor demuestra que lo accesible también emociona

Entre tantos modelos de cifras impactantes, el Leapmotor B05 Ultra ofreció una propuesta más cercana a la realidad cotidiana. Este hatchback eléctrico, de tamaño similar a un compacto tradicional, entrega 241 hp y acelera de 0 a 100 km/h en alrededor de 5 segundos.

Con una autonomía que supera los 480 km y un precio cercano a $18,135 dólares, se posiciona como una opción muy competitiva dentro del segmento accesible. Un recordatorio claro de que la electrificación también puede ser alcanzable.

El Auto Show de Beijing 2026 dejó varias señales difíciles de ignorar. La electrificación domina sin discusión, la fibra de carbono gana protagonismo en modelos de alto rendimiento y la velocidad de carga se convierte en un factor decisivo.

Las marcas chinas, con BYD a la cabeza, ya no solo compiten por precio. Ahora lo hacen también en innovación, diseño y prestaciones. Mientras tanto, fabricantes tradicionales como Peugeot ajustan su estrategia para mantenerse relevantes.

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