Oferta: Tesla apuesta por la Supercarga para levantar ventas

La estrategia de Tesla vuelve a poner el foco en una de sus herramientas más conocidas para captar clientes. Esta vez, el protagonista es el Model 3, que llega con un incentivo bastante directo en un momento donde las cifras no acompañan como la marca quisiera.

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El movimiento no es menor. Comprar un Model 3 nuevo ahora incluye un año de Supercarga gratuita, una jugada que busca darle aire a un modelo clave dentro del catálogo de la compañía en Estados Unidos.

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La promoción se activa para las versiones más equipadas, dejando fuera la opción de entrada.

Un incentivo en medio de números flojos

La decisión llega tras un trimestre donde Tesla entregó 358,023 vehículos, por debajo de lo esperado por el mercado. Además, la producción superó a las entregas, lo que ha generado acumulación de unidades sin vender.

El dato que más preocupa es la caída en el rendimiento de sus modelos más importantes. El Model 3 y el Model Y han registrado una baja cercana al 19% en entregas respecto al trimestre anterior, lo que ha encendido las alarmas dentro del sector.

New orders of Model 3 Premium & Performance now come with 1 year of free Supercharging 🇺🇸



Also, all Teslas pay the lowest Supercharging rates – all others pay a ~40% premium or need a subscription — Tesla North America (@tesla_na) April 24, 2026

Una promoción con historia

No es la primera vez que la marca recurre a este tipo de incentivo. Tesla ya ha utilizado la Supercarga gratuita como herramienta comercial en otras ocasiones, incluyendo campañas de 2023 y 2025 con distintos periodos de beneficio para los compradores.

En este caso, el beneficio aplica al Model 3 Premium y al Model 3 Performance. Los precios de entrada son $44,130 dólares y $54,990 dólares respectivamente, mientras que la versión base queda fuera de la promoción.

El acceso a carga gratuita se mantiene durante un año desde la entrega del vehículo, lo que puede representar un ahorro interesante para quienes dependen de la red pública.

La red de carga como argumento

Uno de los pilares de Tesla sigue siendo su infraestructura. La red de Supercargadores se ha convertido en una ventaja competitiva clave frente a otros fabricantes. Con decenas de miles de puntos de carga disponibles a nivel global, la marca sigue marcando diferencia en este terreno.

Sin embargo, la competencia avanza rápido. Fabricantes como BYD están ampliando su presencia en el mercado y fortaleciendo sus propias redes de carga, lo que reduce la ventaja histórica de Tesla.

Tesla Model 3. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

El contexto actual no es sencillo. Tesla no ha lanzado una gran renovación de gama en los últimos años, más allá de ajustes en sus modelos existentes. Mientras tanto, otros actores del mercado, especialmente en China, están ampliando su catálogo con rapidez.

Marcas emergentes como Xiaomi también han entrado en el juego con propuestas nuevas, aumentando la presión competitiva en el segmento eléctrico.

Más allá de los autos

En paralelo, la compañía ha empezado a orientar parte de su estrategia hacia otros terrenos como la robótica y los robotaxis. La visión de Elon Musk apunta a un futuro donde el negocio no dependa exclusivamente de la venta de vehículos.

La gran incógnita es si incentivos como este serán suficientes para sostener el ritmo de ventas mientras el mercado cambia tan rápido. Por ahora, Tesla apuesta a que sí.

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